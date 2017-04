VALERIA MARINI/ La replica a Vittorio Cecchi Gori e il ‘felice’ presente a teatro (oggi, Domenica Live)

Valeria Marini

VALERIA MARINI, LA REPLICA ALLE PAROLE DI VITTORI CECCHI GORI (DOMENICA LIVE, OGGI 30 APRILE 2017) - Torna ospite di Barbara D’Urso Valeria Marini dopo gli ultimi mesi di rinnovato successo prima in tv con il Grande Fratello Vip e poi ora con il teatro che la vede di nuovo protagonista al Bagaglino con “Magnamose tutto”. Oggi si racconta negli studi di Domenica Live, provando anche a rispondere a distanza a quanto detto dal suo ex compagno Vittorio Cecchi Gori, sempre da Barbara D’Urso a metà marzo scorso. Parole importanti che oggi probabilmente vedranno una replica e reazione altrettanto interessante per la bella Valeriona nazionale. L’ex patron della Fiorentina, che tra l’altro compie in questi giorni 75 anni, aveva confessato che assieme a Valeria Marini poco prima del tracollo della loro relazione (anche per le note vicende giudiziarie); «Sì, è vero, io e Valeria Marini aspettavamo un bambino. però non voglio andare nell’intimo per rispetto di Valeria. Purtroppo non è avvenuto, sono molto fatalista e credo al destino. Comunque siamo stati insieme 5 anni e bisognerebbe parlare anche delle cose belle che abbiamo fatto». Pochi giorni prima la stessa Valeria in studio da Maurizio Costanzo ne L’Intervista aveva raccontato tutto il doloro per quell’episodi non felice della sua vita: «C’è stato un momento in cui sarebbe stato il coronamento di una storia d’amore particolare… ho perso la gravidanza però e non ho mai abortito», precisò Valeriona. Oggi ci saranno nuovi capitoli su questa triste storia passata?

VALERIA MARINI, IL FELICE PRESENTE A TEATRO CON IL BAGAGLINO (DOMENICA LIVE, OGGI 30 APRILE 2017) - In una intervista esclusiva a Ciociaria Oggi, Valeria Marini ha parlato pochi giorni fa del suo ultimo lavoro in teatro ancora con la compagnia del Bagaglino, diretto sempre dal Pier Francesco Pingitore. Dopo il successo al Gf Vip, ora la nuova esperienza con “Magnamose tutto” che la rilancia ulteriormente in questa seconda giovinezza di carriera nel mondo dello spettacolo. Un mondo però cambiato, come racconta la bella Valeria ai colleghi di Ciociaria Oggi, «È cambiato molto, non ci sono più le risorse economiche di una volta, la crisi ha colpito anche il mondo dello spettacolo. Le produzioni cercano di realizzare il meglio con quello che hanno, ma secondo me questo non ha penalizzato la qualità, si riescono a fare ottimi prodotti». Racconta poi di aver accettato questa nuova sfida dopo il rilancio con il Gf, che comunque ha rappresentato tanto secondo la Marini stessa, «Avevo il desiderio di mostrarmi al pubblico come sono realmente, spesso dicono di me che sono la "Diva" in realtà è un ruolo che non mi si addice, sono più una donna del popolo». Tra poco in studio da Barbara D’Urso, uno speciale di mezz’ora con intervista esclusiva e sicuramente molte sorprese in serbo per Valeria Marini.

