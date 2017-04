CARTABIANCA/ Ospiti puntata 4 aprile: Giorgia Meloni nello studio di Bianca Berlinguer

#CartaBianca, Bianca Berlinguer (LaPresse)

#CARTABIANCA, OSPITI PUNTATA 4 APRILE 2017: GIORGIA MELONI ANNUNCIA LA SUA PRESENZA CON UN TWEET - Bianca Berlinguer tornerà oggi su Rai Tre con una nuova puntata in prime time di #cartabianca, che come sempre si si occuperà di politica, di attualità e di cronaca, con una serie di approfondimenti e dibattiti da non perdere. Uno degli ospiti più attesi dell'appuntamento di stasera è Giorgia Meloni, che pochi minuti fa ha annunciato la sua presenza nello studio di Rai Tre tramite un tweet: "Stasera a partire dalle ore 21.15 sarò ospite di Bianca Berlinguer a @Cartabiancarai3. Seguitemi, aspetto i vostri commenti #cartabianca ST" (cliccate qui se volete visualizzare il suo post direttamente sui social). Gli argomenti trattati nel corso della serata saranno come sempre molteplici, ma come già annunciato ieri pomeriggio dalla conduttrice, si tornerà a parlare dell'attentato che ha colpito il cuore di San Pietroburgo, un'esplosione che ieri ha causato 14 vittime e decine di feriti fra le persone che in quel momento si trovavano a transitare in una metro. Al centro della puntata si discuterà della matrice terroristica di tale atto alla luce delle ultime notizie, ma non mancheranno le reazioni del mondo della politica e i possibili risvolti che seguiranno a questa vicenda. L'appuntamento, come sempre, è per stasera alle 21.15 su Rai Tre.

© Riproduzione Riservata.