Alessia Marcuzzi

ALESSIA MARCUZZI, LA CONDUTTRICE PROMOSSA PER IL SUO LOOK (L’ISOLA DEI FAMOSI 2017, PUNTATA 4 APRILE) Alessia Marcuzzi torna questa sera al timone dell’Isola dei famosi 2017, che sta per arrivare al termine. La scorsa settimana, la conduttrice ha dovuto gestire l'eliminazione di Samantha De Grenet, una dei suoi naufraghi preferiti e ha dovuto anche “bacchettare” Raz Degan. Di recente Vanity Fair ha dato i voti sia ad Alessia che all’Isola dei famosi. Bocciato il programma: secondo gli esperti del settimanale, l'edizione 2017 non ha entusiasmato, fatta eccezione per alcuni picchi di audience come la storia d'amore tra il naufrago Raz Degan e l'ex Paola Barale e il clamoroso outing di Eva Grimaldi. Ma, a parte queste due parentesi, l'Isola non ha convinto. Promossa la Marcuzzi per il suo stile televisivo: la parlantina sciolta, secondo Vanity Fair, è ormai un marchio di fabbrica e di garanzia per la bella Alessia, l'unica in grado di mantenere alta la curiosità dei telespettatori. Per il settimanale la Marcuzzi è frizzante, un fiume in piena, gioiosa ed estroversa. Ottimi voti per i suoi look, quest'anno firmati da Alberta Ferretti o Philosophy di Lorenzo Serafini: camicine nere trasparenti in pizzo, abiti in merletto osé, stile chic ma gipsy che piace alle donne, ma soprattutto agli uomini.

ALESSIA MARCUZZI, DAL WEEK END A LONDRA ALLA DIRETTA (L’ISOLA DEI FAMOSI 2017, PUNTATA 4 APRILE) - Alessia Marcuzzi arriva alla puntata dell'Isola dei Famosi di oggi molto carica: la presentatrice ha trascorso il weekend a Londra in compagnia di alcune amiche Giorgia, Ezia e Claudia. Proprio per arrivare carica a questa semifinale dell'Isola dei Famosi, la conduttrice e le altre ragazze della comitiva si sono divertite a fare shopping, a visitare i musei e a pranzare nei locali chic si Londra. Ma per Alessia si avvicina il momento di scegliere il proprio futuro: la Marcuzzi dovrà infatti decidere se accettare o meno la conduzione della prossima edizione dell'Isola o se invece tornare al primo amore, il Grande Fratello, che quest'anno è stato condotto da Ilary Blasi.

