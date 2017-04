Annalisa Minetti (da Facebook)

ANNALISA MINETTI: "POTREI TORNARE A VEDERE". DOPO IL RECORD ALLA MARATONA DI ROMA UNA NUOVA SFIDA - Finché vita c'è speranza: Annalisa Minetti è inarrestabile, il suo coraggio invece inesauribile. La cantante e attrice non vedente ha corso a Roma la sua prima maratona, stabilendo il nuovo record europeo sulla distanza per la categoria T11. Ha tagliato il traguardo con il tempo di 3:47:13 al termine di un'esperienza faticosa e al tempo stesso divertente: «I sampietrini per me sono stati devastanti, ma mi sono divertita tanto e sono felice di averla finita con tanto di record europeo», ha dichiarato l'atleta paralimpica, che ha vinto una medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Londra nei 1500.

Dal palco di Miss Italia al successo al Festival di Sanremo, poi le esperienze sportive: la cecità non ha impedito ad Annalisa Minetti di esaudire i suoi desideri, di inseguire le sue passioni. Del resto sarebbe disposta a convivere con la sua cecità pur di vivere in un mondo migliore: «Preferisco non vedere, ma sapere che non muoiono bambini. I ragazzi devono tornare a credere nella vita». Un gran bel messaggio quello che Annalisa Minetti ha lanciato oggi a La Vita in Diretta. La cantante, però, non ha parlato solo della sua esperienza alla maratona di Roma, ma è tornata a parlare della sua cecità e della speranza di tornare a vedere, che non ha mai perso.

Ora, infatti, sta prendendo in considerazione l'ipotesi di sottoporsi ad un intervento innovativo: «Si può introdurre un chip nella zona meno lesa per dare la possibilità al cervello di trasmettere le immagini», ha spiegato Annalisa Minetti su Raiuno. Dalla cecità si può guarire? Ne è certa la cantante: «Si può bypassare il discorso delle staminali con un chip, con un'operazione». Nella speranza di poter tornare a vedere, si fa forza con la luce che ha dentro: la sua condizione sembra un dettaglio. La sua storia rappresenta, dunque, un esempio da seguire. E il lieto fine è possibile: nel giro di tre anni, infatti, la retinite pigmentosa potrebbe diventare operabile.

