Alba Parietti/ Uomini perfidi e amori sofferti, da Ballando con le Stelle: Christopher Lambert un errore?

Alba Parietti

ALBA PARIETTI, UNA VITA DI AMORI DIFFICILI E TANTA SOFFERENZA. ECCO IL SUO RACCONTO (OGGI, 4 APRILE) - Alba Parietti è protagonista assoluta della nuova edizione di Ballando Con le Stelle 2017 e in un'intervista al settimanale Mio si racconta. Per anni l'abbiamo vista bellissima e impavida tra programmi tv, film e impegno politico, ma per lei adesso è arrivato il momento di tirare le somme della sua vita e di quello che è stato dei suoi amori passati. Non è facile essere Alba Parietti, una donna molto amata dagli uomini e temuta dalle donne ma anche lei ha sofferto tanto soprattutto per via di scelte sbagliate e di uomini che ha fatto entrare nella sua vita ma pentendosene poco dopo. Nell'intervista, Alba racconta di essere una persona che ha amato molto ma di aver sofferto in egual misura: "Quando si pensa che io sia una mangiatrice di uomini, proprio no perché io per amore ho sofferto tantissimo" e tutto per via di una serie di scelte sbagliate che l'hanno portata a perdere la testa per uomini complicati, contorti e anche perfidi, in alcuni casi. Alba Parietti non esclude la possibilità di innamorarsi ancora e rivela "Certo che sì anche se la vedo durissima: per innamorarmi ho bisogno di tanti ingredienti che purtroppo contrastano tra di loro. La persona di cui mi posso innamorare deve avere tutta una serie di qualità che cozzano poi con la serenità". Infine, la Parietti racconta della sua storia con l'attore Christopher Lambert e del loro ritorno di fiamma: "E' stato un errore [...] C'è ben poco da dire: dopo vent'anni, l'errore è stato riprendere il rapporto. Nessun dramma, semplicemente avevamo visto giusto quando ci eravamo lasciati. Non eravamo fatti per stare assieme. Con il senno di poi, era meglio restare amici".

© Riproduzione Riservata.