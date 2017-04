Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 5 APRILE: ERIC IGNARO DI TUTTO MA... - Tutti i protagonisti di Beautiful domani continueranno a parlare alle spalle del povero Eric, convinto che tutto stia andando per il meglio tra lui e la moglie. In effetti il patriarca si renderà conto che qualcosa di strano potrebbe essere successo, poiché chiederà a Ridge e Brooke di chiarire i motivi della loro separazione. Mai però avrebbe potuto sospettare che dietro tale crisi potrebbe esserci niente meno che la tresca clandestina tra figliastro e matrigna. In Australia, i due coniugi Forrester avevano vissuto un'ultima serata romantica e Eric era apparso felice come non mai, mentre la moglie era in preda ai sensi di colpa. Ma la verità arriverà alle sue orecchie prima o poi? Sono tante le persone a conoscenza della verità, a partire dai diretti interessati ma anche da Brooke, Katie, Charlie e Pam. E se lo stesso Bill venisse informato di quanto accaduto, è davvero difficile credere che possa mantenere la bocca chiusa. Per Eric le cose potrebbero mettersi presto molto male, il suo matrimonio è durato fin troppo?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 5 APRILE: RIDGE CHIEDE PERDONO - E' davvero tutto finito tra Ridge e Brooke, la storica coppia di Beautiful? La Logan, dopo avere visto il bacio tra il fidanzato e Quinn, non ha più voluto sapere dello stilista e ha annullato qualsiasi progetto matrimoniale. E se Bill è stata la prima persona che ha incontrato a Los Angeles (dimostrando per l'ennesima volta di non poter vivere senza un uomo al suo fianco) arriverà presto il momento di un altro faccia a faccia con l'uomo che l'ha tradita nel peggiore dei modi. Dovremo attendere l'episodio americano di domani per vedere nuovamente la Ridge e Brooke a confronto: lui le chiederà ancora perdono, spiegandole i motivi che lo hanno spinto a comportarsi in quel modo. Confesserà di avere voluto incastrare la matrigne o avrà il coraggio di ammettere i suoi sentimenti per lei? Sta di fatto che difficilmente questo chiarimento porterà a risultati degni di nota: questa volta i Bridge saranno al capolinea una volta per tutte?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 5 APRILE: QUINN TORTURATA DA KATIE - Da diverso tempo ormai, Katie non ha più un uomo al suo fianco nelle puntate americane di Beautiful. Eppure anche se single per scelta, la madre di Will avrà da divertirsi seguendo le vicissitudini sentimentali dei suoi nuovi vicini di casa. Sarà soprattutto Quinn la persona alla quale Katie rivolgerà i suoi pensieri dopo essere venuta a sapere che lei e Ridge hanno avuto un flirt clandestino. Gli spoiler di domani precisano infatti che la Logan si divertirà torturando Quinn, facendole credere che ben presto anche Eric scoprirà quanto accaduto. In effetti non si tratterà soltanto di una tortura fine a se stessa. Katie sarà infatti convinta che Eric non possa continuare a vivere nella menzogna e che molto presto anche lui debba essere informato di questo tradimento da parte della moglie. La fine dei coniugi Forrester potrà dirsi segnata: ma allora a quel punto che ne sarà della perfida gioielliera?

