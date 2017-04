BEAUTIFUL/ Anticipazioni americane e italiane: RJ mette le cose in chiaro con Bill, il matrimonio si farà?

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 4 APRILE: RJ E BILL ALLO SCONTRO - Fin dal suo ritorno in quel di Los Angeles avvenuto nelle ultime puntate di Beautiful, RJ ha messo le cose in chiaro con la madre: il suo matrimonio con Bill non si dovrà svolgere perché lei potrà essere felice solo al fianco di Ridge. Secondo il giovane rampollo Forrester, appena tornato da un lunghissimo soggiorno lontano da casa, i suoi genitori sono destinati a tornare insieme e per questo nessuno dovrà mettersi tra loro. A nulla servirà il tentativo di Brooke di spiegare al figlio come stanno le cose: RJ continuerà ad essere irremovibile, al punto che deciderà di recarsi da Bill alla Spectra Pubblications per chiarire la situazione. Sarà in quel frangente che avrà luogo un duro scontro tra il magnate e il suo (forse) futuro figliastro: RJ chiederà allo Spencer di farsi da parte mentre Bill, inizialmente gentile con il ragazzo, metterà le cose in chiaro fin da subito. Lui e Brooke saranno felici insieme e si sposeranno, che lui lo voglia o no!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: TRIANGOLO SALLY, WYATT, IVY IN VISTA? - Tra i tanti personaggi caduti in depressione nelle attuali puntate americane di Beautiful, è impossibile dimenticare Wyatt, rimasto senza una donna al suo fianco dopo la fine del matrimonio con Steffy. Proprio le sue sorti sono uno dei grandi punti interrogativi dei telespettatori, convinti che anche per lui potrebbe arrivare presto il momento di incontrare l'anima gemella. La speranza di tutti è che questa volta si tratti di una donna che lo ami con tutta se stessa e non solo perché Liam l'ha rifiutata per un motivo o per l'altro (come accaduto in precedenza per Hope, Steffy e Ivy). Se la tesi più probabile è che il figlio di Quinn possa ritornare proprio al fianco dell'australiana, negli ultimi giorni si è fatta molto suggestiva l'ipotesi secondo la quale anche Sally potrebbe presto cadere tra le sue braccia. Secondo i fan, dopo essere rifiutata da Thomas, la nuova rossa potrebbe cercare la felicità proprio al fianco dell'altro ricco rampollo, dando vita ad un nuovo sorprendente triangolo. Se ne vedranno presto delle belle?

