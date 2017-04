Belen Rodriguez

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA SHOWGIRL IN VIAGGIO SULLO STESSO TRENO DI DE MARTINO? FOTO (OGGI, 4 APRILE 2017) - Belen Rodriguez viaggia molto e nelle scorse ore è partita in treno per una destinazione sconosciuta. La showgirl argentina ha documentato il suo viaggio mostrandosi seduta su una comoda poltrona color nocciola: si stava spostando per lavoro o per piacere? Quel che è certo è che anche con una semplice foto in treno Belen è capace di accendere i bollenti spiriti: il suo scatto con tanto di spacco mozzafiato in bella mostra ha lasciato a bocca aperta i suoi fans, che hanno potuto solo rispondere con una valanga di complimenti, centinaia di condivisioni e quasi 30mila like in una manciata di ore. Ma oltre alla sconcertante bellezza di Belen vestita con una lunga maglia dalla fantasia scozzese c’è un’altra cosa che salta all’occhio: la poltrona del treno (clicca qui per vederla) sembra proprio uguale a quella che si trovava davanti a De Martino nel suo viaggio di ritorno da Milano a Roma (clicca qui per vedere il video). Belen e Stefano ormai non stanno più insieme ma a quanto pare si spostano con gli stessi mezzi e uno di questi giorni potrebbero ritrovarsi faccia a faccia in una carrozza della prima classe di un treno.

