BIANCA ATZEI / In giro per Milano al fianco del suo Max (Made in Sud, 4 aprile)

BIANCA ATZEI, LA CANTANTE OSPITE SU RAI 2: IN GIRO PER MILANO CON LA SUA NUOVA FAMIGLIA (MADE IN SUD, 4 APRILE) – Tra poche ore va in onda un nuovo appuntamento con la trasmissione di Rai 2, Made in Sud condotta dal noto cantante napoletano Gigi D’Alessio con il supporto di Fatina Trotta e Elisabetta Gregoraci. Una puntata che si preannuncia ricca di spunti comici con i vari artisti pronti a dar vita alle loro esilaranti gag sul palcoscenico della sede partenopea della Rai, ma anche di buona musica grazie alla presenza della nota cantante italiana Bianca Atzei reduce dall’esperienza nell’ultimo Festival di Sanremo. Un’esperienza che ha fatto nascere in Bianca straordinarie emozioni anche perché ha potuto godere del supporto del proprio compagno Max Biaggi costantemente presente in sala per ascoltarla. Tra l’altro nelle ultime settimane la Atzei è stata pizzicata dai paparazzi, mentre era in giro per Milano assieme al suo Max ed i figli Leon ed Ines, avuti dal pilota romano nella precedente relazione con Eleonora Pedron. Insomma, un felice famiglia allargata.

BIANCA ATZEI, LA CANTANTE OSPITE SU RAI 2: CARRIERA (MADE IN SUD, 4 APRILE) – Bianca Atzei nome d’arte di Veronica Atzei è nata a Milano nel marzo del 1987. Appassionatasi alla musica grazie ad eccezionali interpreti di livello internazionale come Whitney Houston e Mariah Carey, inizia a studiare canto a soli 8 anni. Tuttavia tra i suoi cantanti preferiti ci sono tanti interpreti italiani degli anni Sessanta come Luigi Tenco e Sergio Endrigo. I suoi primi impegni di rilievo nel mondo dello spettacolo sono come corista in alcuni programmi televisivi come CD Live in onda su Rai 2 e Domenica Cinque in onda su Canale 5. Nel 2012 prende parte al talent Sanremo Social che le permetterà di tentare di prendere parte all’edizione 2012 del Festival di Sanremo con il brano La gelosia. Tuttavia non viene selezionata. Nel luglio del 2013 esce il suo primo singolo di successo intitolato La paura che ho di perderti, scritto per lei da Kekko dei Modà. Nel febbraio del 2015 prende parte al suo primo Festival di Sanremo con il pezzo Il solo al mondo ma non riuscirà ad entrare nei primi dieci. Nello stesso anno pubblica il suo primo ed unico album al momento intitolato Bianco e nero.

