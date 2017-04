CACCIA ALL'UOMO/ Su Rai Movie il film con Michael Douglas (oggi, 4 aprile 2017)

film seconda serata

CACCIA ALL'UOMO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 4 APRILE 2017: IL CAST - Caccia all'uomo, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 4 aprile 2017 alle ore 23.20. Una pellicola d'azione prodotta nel 2014 diretta da Jean Baptiste Leonetti ed interpretata da un cast d'eccezione formato da Michael Douglas, Jeremy Irvine e Hanna Mangan. Il film Caccia all'uomo si basa su un romanzo di Robb White del '72 dal titolo Deathwatch ma la sceneggiatura si discosta decisamente dalla storyline romanzesca. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

CACCIA ALL'UOMO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 4 APRILE 2017: LA TRAMA - Ben, interpretato da Jeremy Irvine, è una giovane ed abile guida che si occupa di far visitare il deserto del Mojave a centinaia di turisti. Un giorno, lo stesso in cui la sua fidanzata parte per il College, viene ingaggiato da Madec, un uomo d'affari senza scrupoli in cerca di un nuovo trofeo di caccia. Madec, interpretato da Michael Douglas è una persona cinica ed estremamente legata alle sue ricchezze materiali rappresentate da macchine di lusso, fucili e cellulari di ultima generazione. L'uomo racconta a Ben di aver intenzione di cacciare un muflone. I due partono così alla volta del deserto del Mojave per portare a compimento la battuta di caccia. Ma il viaggio si trasformerà ben presto in un vero e proprio incubo per via di un gravissimo incidente. Madec, infatti, ucciderà involontariamente un cacciatore che l'uomo d'affari scambia per un animale. Madec cercherà di liberarsi del cadavere dell'uomo e per farlo chiederà l'aiuto di Ben che si rifiuterà in maniera categorica nonostante Madec gli offra una lauta somma di denaro per tenere la bocca chiusa ed aiutarlo a nascondere il terribile accaduto. Tra i due scoppierà così una violenta colluttazione nel bel mezzo del deserto. Madec, privo di ogni forma di umanità e compassione, avrà dunque un solo ed unico nuovo obiettivo, ovvero quello di eliminare Ben, l'unico testimone del suo omicidio. I due riusciranno a tornare incolumi dalla triste avventura e nessuno dei due rivelerà a nessuno la terribile storia che però produrrà inevitabili effetti nella loro vita di tutti i giorni.

