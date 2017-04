COSTANTINE/ Su Italia 1 il film con Keanu Reeves e Rachel Weisz (oggi, 4 aprile 2017)

film seconda serata

COSTANTINE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 4 APRILE 2017: IL CAST - Constantine, il film in onda su Italia 1 oggi, martedì 4 aprile 2017 alle ore 23.30. Una pellicola di genere thriller - fantastica - drammatica, prodotta nel 2005 negli Stati Uniti. La regia è di Francis Lawrence. Tra gli attori che hanno lavorato alla realizzazione della pellicola ci sono Keanu Reeves, Rachel Weisz, Tilda Swinton, Shia LaBeouf e Peter Stormare. La durata della proiezone è di circa due ore. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

COSTANTINE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 4 APRILE 2017: LA TRAMA - John Constantine (Keanu Reeves) è un esorcista ammalato di tumore. Nonostante la sua salute precaria, John accetta di aiutare la detective Angela Dodson (Rachel Weisz), che sta indagando sulla morte della sorella gemella, Isabel. Sembra si tratti di suicidio, la ragazza era una medium e la decisione di togliersi la vita è stata certamente una conseguenza dei suoi poteri. Isabel infatti era al corrente della volontà di Mammon di creare sulla terra un regno tutto suo essendo il figlio di Satana, Mammon avrebbe così adempiuto ad una profezia scritta nel libro della Bibbia Infera. Per accertare al meglio il motivo che ha indotto Isabel al suicidio, la sorella Angela tenta di rientrare in possesso delle sue indiscusse capacità di medium, in questo modo potrebbe visitare il tanto temuto Inferno. Intanto l'arcangelo Gabriele (Tilda Swinton), che inizialmente era schierato a favore dell'umanità, prova a far arrivare Mammon sulla Terra utilizzando una particolare arma, la lancia del destino. L'arcangelo è convinto che gli uomini non siano degni di vivere poiché non hanno compreso che la vita è un dono meraviglioso, quindi l'arcangelo Gabriele decide che soltanto gli uomini che sopravviveranno al regno infernale di Mammon potranno entrare in Paradiso. Lucifero (Peter Stormare) non accetta l'idea che sulla Terra possa esserci un altro "Signore del Male" e John per provocare una sua reazione, decide di suicidarsi. La risposta di Lucifero non si fa attendere, ferma l'arcangelo Gabriele e subito dopo chiede a Constantine di esprimere un ultimo desiderio: John chiede a Lucifero la salvezza di Isabel Dodson. A questo punto Dio spalanca le porte del Paradiso a Constantine, per evitare che Lucifero lo portasse all'inferno, ma Lucifero offre a John una nuova vita, libera dalle sofferenze del cancro, per dimostrargli che l'Inferno è il solo posto che merita. John è pronto a vivere una nuova avventura, in un corpo sano, con la speranza di poter un giorno meritare la tanto sospirata redenzione. Nel finale del film, Constantine si avvicina alla tomba di un ragazzo con cui ha condiviso la sua avventura, Chas Kramer, e lascia il suo accendino. Immediatamente appare Chas, che adesso ha le sembianze di un angelo, prende l'accendino di John e, volando,va via lontano.

