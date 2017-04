Daniela Zuccoli/ Chi è Elio, il nuovo compagno della vedova di Mike Bongiorno

Daniela Zuccoli (Chi)

Daniela Zuccoli, la vedova del noto Mike Bongiorno della tv italiana ha ritrovato l'amore: lui è Elio - Per la prima volta dalla perdita del suo compagno Mike Bongiorno, Daniela Zuccoli parla della sua nuova "vita sentimentale". «Sapete quanto sono riservata e, in questo momento, posso solo dirvi che sono stata molto viziata e amata da Mike e per questo sono esigente. Perciò, se frequento qualche corteggiatore, deve essere per forza gentile, educato, cavaliere». È con queste parole che la vedova di Mike Bongiorno (volto amatissimo del mondo dello spettacolo oltre che re del quiz televisivo, che si è spento l’8 settembre 2009), avela al settimanale Chi, in edicola da mercoledì 5 aprile, cosa sta accadendo nella sua vita e nel suo cuore. Ed è proprio il settimanale di Alfonso Signorini ad immortalarla a St. Moritz con il suo nuovo compagno, che è al suo fianco da circa un anno e mezzo. Non si tratta di un volto dello spettacolo, ma di un uomo che lavora nella finanza dal nome Elio. Interpellata dal settimanale Chi, Daniele Bongiorno ancora svela: «Non ho chiuso la porta dei sentimenti, degli interessi, della curiosità. - poi chiarisce e conclude - Sono passati oltre sette anni da quando Mike non c’è più e i primi due anni non uscivo di casa nemmeno per comprare un paio di scarpe. Poi ho iniziato a fare viaggi, a vedere amici, perché questa è la vita».

© Riproduzione Riservata.