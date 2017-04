Desirée Popper a Uomini e Donne/ Federica Lepanto la attacca: "Sembra due persone diverse"

Desiree Popper a Uomini e donne

Desirée Popper a Uomini e Donne, arriva la critica di Federica Lepanto: "Sembra due persone diverse" - Si sono incrociate nel corso dell'ultima edizione Nip del Grande Fratello, ma ancora oggi non sembra correre buon sangue tra Federica Lepanto e la nuova tronista di Uomini e Donne Desirée Popper. L'opinione della Lepanto, che quel Grande Fratello l'ha vinto, sulla Popper in questa nuova veste è infatti molto simile a quella che Rosa Perrotta - "collega" di Desirée sul trono e ormai sua acerrima nemica. "In alcuni momenti mi sembra buona, ingenua, che non conosce bene la lingua italiana. In altri momenti usa parole molto complicate. A volte mi sembra una persona, a volte un’altra": queste le parole con le quali Federica Lepanto, nel corso di un'intervista su Radio Free Station, descrive l'ex gieffina. Se inizialmente si sbilancia in negativo, la Lepanto fa un passetto indietro dichiarando comunque di approvare la sua decisione di tentare la "fortuna in amore" a Uomini e Donne, apprezzandone anche il percorso fatto finora. “Mi ha fatto una buona impressione” dichiara infatti Federica, che ben ricorda anche il ruolo che la Popper ebbe al Grande Fratello. Desirée entro nella casa più spiata d'Italia soltanto in un secondo momento e con il ruolo di "tentatrice". Ma fu proprio Alessandro Calabrese - con il quale Federica Lepanto ebbe un flirt prima dell'incontro di lui con l'ex Lidia Vella - a tentare Desirée e a strapparle un bacio. Da allora sono passati due anni e per Desirée non è ancora arrivato il grande amore che oggi spera di trovare proprio nel noto studio di Canale 5.

