EVA GRIMALDI/ Tristezza e sconforto per lei in questi ultimi giorni (Isola dei famosi 2017 oggi, 4 aprile)

Foto Eva Grimaldi

EVA GRIMALDI, LA NAUFRAGA PRESA DALLO SCONFORTO (ISOLA DEI FAMOSI 2017 OGGI, 4 APRILE) - Eva Grimaldi si è sempre dimostrata battagliera e forte durante la sua permanenza nel reality con protagoninsti vip più famosi della tv ma nel corso delle ultime ore, come anticipato dal sito ufficiale della trasmissione, la protagonista di tante fiction di successo di Canale 5 è stata presa dallo sconforto. La Grimaldi è apparsa con gli occhi lucidi ripensando alla sua esperienza nello show e, se in un primo momento contava i giorni che la separavano dal ritorno a casa, ora si è detta non così pronta a rientrare in Italia. L'Isola dei Famosi è stata un vero e proprio percorso di crescita per lei, le ha permesso di mostrare all'Italia il suo amore per Imma Battaglia. Sta adorando il mare dei Caraibi, si è messa alla prova nostante spesso ci siano state delle difficoltà. Anche con Moreno, dopo delle liti iniziali per la convivenza forzata, sembra essere tornato il sereno. Insomma, sembra proprio che Eva voglia ormai arrivare fino in fondo e vincere.

EVA GRIMALDI, LA PESCA LA RIAVVICINA A MORENO (ISOLA DEI FAMOSI 2017 OGGI, 4 APRILE) - Dopo aver perso al televoto, Eva Grimaldi è giunta sull'Isola dei Primitivi. Lei stessa sospettava l'esistenza di questa specie di "limbo" per ex naufraghi eliminati e si è ritrovata subito ad aver a che fare con uno di loro: Moreno Donadoni. I due sono stati molto affiatati nel gruppo ma messi in isolamento hanno subito avuto delle liti e il loro rapporto si è incrinato notevolmente. Eva ha accusato Moreno di aver rubato i paguri messi accuratemente in un barattolo e poi ha detto al rapper che il suo tentativo di controllare il fuoco era solo un modo per mettersi in mostra davanti alle telecamere e aggiudicarsi la vittoria. In realtà, nelle ultime ore, pare proprio che sia tornato il sereno tra "madre e figlio" di questa edizione dell'Isola dei Famosi. Eva ha pescato il suo primo pesce e questo suo gesto è stato ben visto da Moreno diffondendo tranquillità in spiaggia.Tuttavia, la loro presenza sembra essere stata scoperta dagli altri.

EVA GRIMALDI, COMING OUT, AMORE E PETTEGOLEZZI NEL REALITY (ISOLA DEI FAMOSI 2017 OGGI, 4 APRILE) - Sicuramente, Eva Grimaldi è, fino ad ora, ora dei personaggi più complessi ed enigmatici dell'Isola. Il suo percorso nel reality è stato abbastanza altalenante, spaziando da momenti di ironia e divertimento a lati più oscuri ed intriganti, al limite del pettegolezzo che l'hanno portata ed essere mal vista dagli altri colleghi di avventura. Sicuramente, molti gesti le hanno fatto perdere punti anche davanti al pubblico, che l'aveva adorata durante la permanenza a Pechino Express. Tuttavia, l'attrice si è resa protagonista anche di coming out, confessando la sua storia con Imma Battaglia e introducendo il tema dell'omosessualità femminile in prima serata.

