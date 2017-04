stefano de martino, foto web

Elena D'Amario e Stefano De Martino fidanzati? La verità rivelata dalla ballerina di Amici (Oggi, 4 aprile) - Ed eccoci qui ancora a parlare di una possibile storia d'amore tra Elena D'Amario e Stefano De Martino. Si parla di loro sin dal momento in cui lui e Belen Rodriguez si sono lasciati. Alcuni hanno ritenuto che il ballerino abbia lasciato la moglie proprio per via del suo ritorno al lavoro e dell'infatuazione per una collega (Elena, appunto) ma i due hanno sempre negato che tra loro ci fosse qualcosa. I due hanno passato le feste di Natale insieme (con tanto di foto poco misteriose sui social) e qualche settimana fa sono partiti in vacanza con tanto di comitiva a seguito. I rumors su una loro relazione non mancano mai ma questa volta sono i diretti interessati a parlare. Stefano De Martino ha sottolineato che con Elena c'è una splendida amicizia che li lega da quando insieme parteciparono ad Amici come concorrenti mentre lei, ad un'intervista al settimanale Confidenze, ha rivelato: "Circolano voci su me e Stefano De Martino, lo so. Gli voglio bene, lo stimo ma non potrei pensare a lui come a un fidanzato. Anche perché ha una situazione familiare complicata". Non sembra proprio un no perentorio questo, tanto che anche lei ammette che in futuro, quando le cose si risolveranno, mai dire mai. I fan a questa risposta non possono certo smettere di sognare che i due possano fare coppia, e voi cosa ne dite?

