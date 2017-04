FABRIZIO CORONA/ Processo, caos testimoni: intanto Silvia Provvedi ‘lancia’ la primavera (oggi 4 aprile 2017)

Fabrizio Corona

FABRIZIO CORONA, CAOS TESTIMONI E LE “ULTIME” DELLA FIDANZATA SILVIA PROVVEDI (OGGI 4 APRILE 2017) - È ancora rebus sulla posizione di alcuni testimoni che al processo a carico di Fabrizio Corona nei giorni scorsi hanno cambiato versione ritrattando in un secondo tempo di aver visto l’ex fotografo dei vip accettare alcuni pagamenti in entro per varie attività di promozione. In particolare, un testimone ha ammesso di aver visto Corona accettare fino a 20mila euro in una serata in discoteca per la consueta promozione del sex symbol ed ex paparazzo. Il caso però resta e anche la stessa pm Alessandra Dolci ha chiesto spiegazioni del fatto che in un primo momento tali informazioni erano state tenute nascoste: il testimone ha così obiettato, «Io soffro d’ansia, in quel momento mi sono agitato e ho avuto paura». Ora, in vista delle prossime udienze del processo, Corona dovrà certamente con i suoi legali riorganizzare la sua difesa per provare a capire come mai sono cambiate le carte in tavola, mentre spetterà ai giudici comprendere dove stia la verità, se a favore di Fabrizio o dell’accusa. Intanto, fuori dal carcere, la fidanzata Silvia Provvedi continua nella produzione social per la sua promozione: dopo aver celebrato il compleanno del suo Fabrizio Corona in maniera commovente, si è ripresentata nel canale ufficiale Instragram con la sorella Giulia per “lanciare” la primavera. Sguardo ribelle al solito, microshort e pose ammiccanti per le giovanissime ragazze impegnate nella promozione della loro linea pubblicitaria in vista della primavera ormai scoppiata. Clicca qui per l’ultimo post su Instagram.

