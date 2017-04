GIULIO BASE/ Caduto nella trappola di Raz Degan? (Isola dei famosi, 4 aprile)

Foto Giulio Base

GIULIO BASE, L'ATTORE RIFIUTA LA PROPOSTA DI RAZ DEGAN (ISOLA DEI FAMOSI, 4 APRILE) - Dopo l'uscita della regina Samantha De Grenet, il re sta accusando il colpo. Ebbene sì, Giulio Base sembra essere seriamente in difficoltà all'Isola dei Famosi. Ha perso ogni punto di riferimento, Simone Susinna lo tiene a debita distanza e anche Nancy e Malena fanno comunella tra di loro non includendolo. Inoltre, all'attore e regista è arrivata una "proposta indecente" da parte di Raz Degan. Quest'ultimo ha sfidato Giulio a mangiare il pesce che lui ha pescato, facendo leva sulla sua stanchezza fisica e mettendo in scacco l'uomo. Infatti, Secondo Raz, se veramente Giulio fosse stato onesto, avrebbe dovuto accettare il pesce per soddisfare la fame altrimenti avrebbe seguito la strategia per fare bella figura col gruppo. Giulio Base, in realtà, ha preferito mantenere fede al suo principio di dover dividere tutto col resto del gruppo e così si è rifiutato di mangiare il pesce con somma gioia di Raz, convinto di averlo smascherato. In realtà, in settimana, tra i due c'è stata una sorta di tregua quando Base si è dimostrato seriamente preoccupato per la salute dell'israeliano morso da un animale nella foresta e sottoposto subito a un trattamento con antidolorifico.

GIULIO BASE, LA SORPRESA IN DIRETTA (ISOLA DEI FAMOSI, 4 APRILE) - Nella diretta del 28 marzo dell'Isola dei Famosi, la produzione ha fatto una sorpresa molto gradita all'attore. Infatti, Base ha aperto una scatola contenente una felpa con immagini e dedica da parte dei suoi figli. Questi, presenti in studio, hanno potuto parlare con il loro padre e sentire la loro voce dopo quasi due mesi ha fatto lettaralmente sciogliere in lacrime Giulio Base. "Avevo giurato di non piangere" ha detto l'attore, il quale ha rivelato di essere orgoglioso dei suoi due figli che racchiudono le sue due anime di attore e regista. Un momento che ha sicuramente reso felice Giulio Base, ormai privo di quasi tutti i punti di riferimento durante questo percorso e che è in nomination contro il personaggio più forte dell'Isola Dei Famosi.

GIULIO BASE, L'ATTORE SOCCOMBERA' A RAZ DEGAN? (ISOLA DEI FAMOSI, 4 APRILE) - La strada per la finale per Giulio Base si sta rivelando più irta d'ostacoli del previsto. Per la seconda settimana consecutiva, l'uomo è finito in nomination e stavolta deve affrontare la rivelazione dell'Isola dei Famosi Raz Degan. Sicuramente uno scontro senza precedenti che potrebbe portare Giulio Base a soccombere al regista israeliano, soprattutto perché ormai il pubblico crede di aver scoperto le tattiche dell'uomo. Giulio Base si è sempre mosso da dietro le quinte con la "regina" Samantha De Grenet, tessendo trame per le nomination. Tuttavia, il suo modo di fare, spesso apparentemente politicamente corrente, non è piaciuto al pubblico e la stessa Alessia Marcuzzi ha in più occasioni criticato Base, il quale si è difeso dicendo che da casa i reality erano completamente diversi, una volta dentro è stato chiaro come l'importante sia saper giocare. Anche Vladimir Luxuria è stata molto severa con l'attore, coniando il termine "paraculage".

