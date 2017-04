Greta Orsingher/ Uomini e Donne, la corteggiatrice di Marco Cartasegna è un'ex di Fedez

Greta Orsingher (Instagram)

Greta Orsingher a Uomini e Donne: la corteggiatrice di Marco Cartasegna è un'ex del rapper Fedez - Bella è bella e nella sua presentazione a Uomini e Donne è apparsa anche molto emozionata. Stiamo parlando di Greta Orsingher, una ventitreenne milanese studentessa dello Iulm, che si è descritta come grande amante delle lingue straniere e dei viaggi. A Uomini e Donne è arrivata per corteggiare Marco Cartasegna, ma qualcuno ha notato sin da subito in lei un volto già abbastanza noto. La bella Greta non è nuova al mondo del gossip ma è invece legata a Fedez. Greta ha infatti avuto un breve flirt con il noto rapper la scorsa estate. I due hanno trascorso insieme la scorsa vacanza estiva ad Ibiza, dove era presente anche Rovazzi, e non sono mancati scatti che lo hanno confermato. Ma non è tutto: quella a Uomini e Donne non è l'unica partecipazione televisiva per la bionda Greta Orsingher. La nuova corteggiatrice ha partecipato pure al programma La scimmia, reality show italiano andato in onda tra il 2012 e il 2013. Riuscirà Greta a fare breccia nel cuore di Marco Cartasegna? Il tronista finora, dopo un interesse a Soleil Sorgè, si è molto avvicinato a Giorgia e alla new entry Federica, ma tutto è ancora in ballo!

