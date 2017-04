IL SEGRETO/ Anticipazioni spagnole 5 aprile: Marcela conferma la sua gravidanza, Matias la sposerà?

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 5 APRILE: FRANCISCA AIUTA ADELA? - Adela potrebbe beneficiare dell'amicizia tra Donna Francisca e Carmelo nella puntata de Il Segreto che andrà in onda domani in Spagna. In essa, infatti, ci sarà ancora ampio spazio per gli accordi segreti della coppia, decisa a liberarsi di Cristobal Garrigues prima che sia troppo tardi. Per dimostrare di essere cambiata, la Montenegro si dirà favorevole ad aiutare Ulpiano, il figlio della maestra, ancora tra le grinfie del figlio illegittimo di Salvador Castro. Carmelo riporterà la speranza nella donna della quale si è innamorato, mentre la sua nuova alleata proseguirà seguendo l'obiettivo prefissato: fingere di essere amichevole con il suo storico rivale. E come accade in questo momento nelle puntate italiane con Severo, negli episodi iberici Donna Francisca preferirà fingere di non sapere la verità sull'attentato: solo in questo modo potrà evitare che Cristobal ne combini un'altra delle sue?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 5 APRILE: MARCELA CONFERMA LA SUA GRAVIDANZA - Nelle attuali puntate spagnole de Il Segreto Marcela, la ragazza con la quale Matias ha avuto una breve relazione, le ha confessato la possibilità di essere rimasta incinta durante il loro unico incontro clandestino. Tale dialogo è stato ascoltato da un'attonita Beatrice, che in un solo istante ha visto infrangersi il sogno di tornare ad essere felice con il suo ex fidanzato (proprio nel momento in cui il figlio di Emilia e Alfonso sembrava pronto a perdonarlo). Ma quello che inizialmente era un sospetto, diventerà realtà nell'episodio di domani. In esso, infatti, Marcela tornerà alla carica con Matias, confermandogli la sua gravidanza. Preciserà tuttavia di sapere che il ragazzo non la ama e di non volere che l'errore di una notte si trasformi per lui in un incubo per una vita intera. Per questo, non pretenderà che lui la sposi senza amore ma avrà un'idea alternativa. Di cosa si tratterà? Si tratterà finalmente di una buona notizia?

