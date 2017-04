IL SEGRETO/ Anticipazioni spagnole e italiane: Hernando peggiora, la sua vita è appesa ad un filo?

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 4 APRILE: HERNANDO PEGGIORA - Se Camila è riuscita a sconfiggere il morbillo in pochi giorni, non si potrà dire la stesa cosa per Hernando che anche nella puntata de Il Segreto di questo pomeriggio continuerà ad essere sospeso tra la vita e la morte. Lucas sarà preoccupato per le sorti del suo paziente, che non darà nessun segno di ripresa nonostante i medicinali da lui assunti. Ma in questi momenti davvero terribili, la signora Dos Casas non perderà le speranze, restando costantemente al fianco del marito per dargli tutte le cure delle quali avrà bisogno. Elias sarà felice dell'andamento dei fatti, continuando a ronzare attorno ad una sempre più indispettita Camila, che mal sopporterà la presenza del chimico. Anche Beatriz si renderà conto di questo comportamento e proverà a chiedere spiegazioni all'amica: Camila, però, proverà a tranquillizzarla, facendole capire che in questo momento dovranno pensare solo a Hernando. Per lui, infatti, le speranze di salvezza saranno pochissime...

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: DONNA FRANCISCA E CARMELO ALLEATI - Cristobal Garriguez è attualmente l'unico vero villain delle puntate spagnole de Il Segreto. Il suo desiderio è infatti quello di impossessarsi degli averi di Donna Francisca, dopo che già è riuscito a rendere vana la vita di lavoro e sofferenze di Severo. Carmelo ha dovuto seguire gli ordini del crudele individuo che diversamente avrebbe rivolto la sua rabbia contro Adela e suo figlio, ma ora tutto potrebbe cambiare. Leal e Francisca hanno avuto modo di chiarire la situazione, parlando senza mentire. E consapevoli della pericolisità di Cristobal, la coppia ha deciso di dare vita ad un'alleanza che avrà un unico obiettivo: liberarsi del loro rivale una volta per tutte. Raggiungeranno quanto sperato? Per il momento le loro intenzioni non saranno molto chiare, anche se il terribile Garriguez farebbe bene a restare in guardia: l'ora della riscossa si avvicina? Così come quella del ritorno di Severo?

