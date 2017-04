IL TEXANO DAGLI OCCHI DI GHIACCIO/ Su Iris il film con Clint Eastwood (oggi, 4 aprile 2017)

film seconda serata

IL TEXANO DAGLI OCCHI DI GHIACCIO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 4 APRILE 2017: IL CAST - Il texano dagli occhi di ghiaccio, il film in onda su Iris oggi, martedì 4 aprile 2017 alle ore 23.20. Una pellicola del 1976 diretta da Clint Eastwood con protagonista il pistolero solitario del west Josey Wales, in tutto e per tutto assimilabile al cosiddetto Uomo senza nome interpretato dallo stesso Clint Eastwood nella saga spaghetti-western di Sergio Leone. Nel cast oltre al già citato Clin eastwood figurano anche John Vernon, Sondra Locke e Bill Mc Kinney. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IL TEXANO DAGLI OCCHI DI GHIACCIO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 4 APRILE 2017: LA TRAMA - Il protagonista di questo film è Josey Wales, un uomo dedito al lavoro pesante nella sua fattoria nel Missouri, che si ritrova da un momento all'altro orfano della sua famiglia a causa del passaggio delle truppe nordiste durante la Guerra di Secessione. Espropriato di tutti i suoi averi e ritrovatosi vivo per miracolo, Wales decide di unirsi ad una banda sudista per combattere gli spietati nemici arrivati dal Nord, i quali però hanno la meglio alla fine e costringono alla resa i nemici del Sud, compresa la banda di Wales. Gli ex guerriglieri sudisti decidono di presentarsi disarmati ad un campo dell'Unione per dichiarare la propria resa secondo le trattative che erano state condotte nei giorni precedenti dal comandante Fletcher. Nonostante ciò, arrivati nella zona delle trattative, gli ex guerriglieri sudisti vengono barbaramente sterminati a colpi di mitragliatrice, costringendo Wales ad un intervento eroico per salvare alcuni compagni e procedere alla controffensiva. Dopo aver egli stesso fatto fuori decine di unità nordiste, Wales fugge e diventa a tutti gli effetti un fuorilegge, con una taglia di 5000 dollari sulle sue spalle. Divenuto nuovamente solo e costretto a difendersi anche dai cacciatori di taglie, Wales incontra sul suo cammino soltanto pochi amici, come l'ex compagno Jamie, che riesce a portare in salvo dopo una battaglia, l'anziano indiano Lone Watie ed una ragazza di etnia indigena. I quattro intraprendono un cammino nel cuore dell'America, cercando un rifugio sicuro per la testa i Wales; in ogni luogo in cui fa tappa, però, il gruppetto si ritrova a dover combattere federali, banditi e cacciatori di taglie. Il cammino di Wales sembra arrivare al capolinea quando fa sosta in un villaggio abbandonato, ma anche qui non mancheranno le spiacevoli sorprese per lui e i suoi compagni di viaggio...

