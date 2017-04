Isola dei Famosi 2017 / Diretta semifinale: chi verrà eliminato? Stasera svelati i finalisti

Isola dei Famosi 2017

ISOLA DEI FAMOSI 2017, DIRETTA E ANTICIPAZIONI SEMIFINALE 4 APRILE: CHI VERRÀ ELIMINATO? PREVISIONI, INFO SOCIAL E VOTO - Chi verrà eliminato ad un passo dalla finale de L’Isola dei Famosi 2017 tra Raz Degan e Giulio Base? Quasi sicuramente, l’attore romano non avrà moltissime possibilità di riuscita contro il “mostro sacro” dell’Honduras che volerà prima in finale e poi sul primo posto del podio. Secondo le ultime previsioni, in corsa per il secondo posto potrebbe esserci Nancy Coppola: siete d’accordo? Se Giulio Base dovesse venire eliminato, accetterà oppure no di giocarsela fino all’ultimo sull’Isola dei Primitivi? Tutti queste domande troveranno risposta questa sera, a partire dalle 21.25 circa su Canale 5 con la penultima puntata de L’Isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi con il supporto in studio di Vladimir Luxuria. La prova immunità di questa sera inoltre, sarà la più importante: chi vincerà volerà dritto in finale! Come sempre, per seguire le “gesta” dei nostri eroi anche sui social ed avere la possibilità di essere citati anche da Daniele Battaglia all’interno della social room, vi consigliamo di seguire la diretta su Twitter ed accompagnare i vostri irriverenti cinguetti dall’hashtag: #isola. Per quanto riguarda i meccanismi di votazione, potete recarvi sulla seguente pagina web: http://isola.mediaset.it/vota/, dove avrete a disposizione tutte le informazioni per decidere chi volete eliminare tra Giulio Base e Raz Degan. Si può votare sia tramite SMS, Twitter ma anche scaricando l’applicazione ufficiale del reality show dedicato alla sopravvivenza. I giochi sono quasi fatti, chi arriverà in finale? Divertitevi con noi ad ipotizzare il quartetto della serata conclusiva di martedì 11 aprile.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, DIRETTA E ANTICIPAZIONI SEMIFINALE 4 APRILE: SIMONE SUSINNA SQUALIFICATO? - Nelle ultime ore, tutti parlano della "proposta indecente" di Simone Susinna verso gli altri compagni di gioco della 12esima edizione de L'Isola dei Famosi 2017. Il web, addirittura, parla incessantemente anche di potenziale squalifica: cosa è successo? Stasera, a partire dalle 21.25 circa, andrà in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, la semifinale de L'Isola dei Famosi 12 e, ad un passo dalla fine, il modello siciliano potrebbe uscire fuori dal gioco. Durante l'ultima prova ricompensa infatti, il 23enne è apparso sottotono, stanco e decisamente poco lucido. Ecco perché, tra le varie possibilità dopo la fine della prova, si è anche paventato un eventuale rischio squalifica. Dopo l'ultima prova ricompensa, i naufraghi hanno perso la possibilità di mangiare una gustosa frittata di patate e cipolle. La mancata vittoria inoltre, secondo Simone sarebbe da attribuire anche all'assenza di Raz Degan, rimasto sull'Isola dopo essere stato punto da un misterioso insetto. Simone Susinna però, stanco ed affamato, ha proposto al resto dei naufraghi di infrangere le regole e mandare "a quel paese" il regolamento appropriandosi ugualmente del prelibato piatto. Avere apertamente manifestato la volontà di trasgredire non rispettando gli autori, gli costerà caro? Staremo a vedere cosa accadrà stasera, martedì 4 aprile 2017 quando, dalle 21.25 circa, si apriranno su Canale 5 le porte della semifinale con Alessia Marcuzzi.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, DIRETTA E ANTICIPAZIONI SEMIFINALE 4 APRILE: SAMANTHA DE GRENET IN STUDIO - Stasera, martedì 4 aprile, andrà in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset la semifinale de L'Isola dei Famosi 2017 condotta da Alessia Marcuzzi. In studio con la bionda conduttrice ritroveremo anche Vladimir Luxuria nelle vesti di opinionista dopo un passato da ex naufraga ed inviata. In Honduras insieme al resto del cast di naufraghi, ci sarà anche Stefano Bettarini che, dopo la breve fiamma con Dayane Mello, ha messo la parola fine al gossip sul suo conto (almeno per ora...). Chi verrà eliminato ad un passo dalla finalissima tra Raz Degan e Giulio Base? La scorsa settimana, la "regina" dell'Honduras ha lasciato da soli i sudditi che, dopo un breve momento di smarrimento hanno ricominciato il loro gioco sicuramente in maniera più pacifica. Ecco perché, stasera ci sarà anche spazio per la disarmante schiettezza di Samantha De Grenet, ultima eliminata. La romana in studio, affronterà temi più caldi de L'Isola e potrà anche riabbracciare il figlio Brando ed il marito di cui sentiva terribilmente la mancanza. La showgirl infatti, sbarcata sull'Isola dei Primitivi ha rinunciato alla possibilità di rientrare in gioco in favore degli affetti che l'attendevano in Italia. Parlando di “seconda” isola e opportunità, chi si unirà ad Eva Grimaldi e Moreno Donadoni per concorrere ad un posto sicuro in finale? Tutti sintonizzati dalle 21.25 circa su Canale 5 per la semifinale de L’Isola dei Famosi 2017!

