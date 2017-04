Karina Cascella/ Aggredita a Domenica Live dal figlio di Ilona Staller? Cicciolina nega e la avverte

Karina Cascella Ilona Staller (Domenica Live)

Karina Cascella aggredita a Domenica Live dal figlio di Ilona Staller? Cicciolina chiarisce e avverte - La scorsa puntata di Domenica Live continua a far discutere. "Vergognosi" - come li ha definita la stessa Barbara D'Urso - i fatti accaduti in studio e di cui si continua a parlare. Ma lo scontro in studio non si è consumato soltanto tra Filippo Facci e l'avvocato di Cicciolina, Di Carlo, ma anche tra Karina Cascella e il figlio di Ilona Staller. Stando a quanto rivelato da Libero, la Cascella, proprio durante il fuorionda susseguito alla risa tra Facci e l'avvocato, avrebbe subito insulti forti e volgari da Ludwig Koons, figlio di Ilona Staller. Tra loro il dibattito era iniziato già qualche minuto prima, quando la Cascella ha accusato il ragazzo di piangere miseria nonostante fosse più che benestante, da qui sarebbe poi scaturita la dura reazione del ragazzo nel corso della pubblicità forzata mandata da Barbara D'Urso. Da questi gravi insulti, la Cascella avrebbe quindi deciso di raccontare tutto, dichiarando che "Certe cose vanno scritte". Ecco perchè, dopo quello che è accaduto e dopo le rivelazioni fatte da Karina Cascella, Ilona Staller ha deciso di dire la sua. Con un messaggio pubblicato sul proprio profilo Facebook, la nota attrice hard ed ex parlamentare ha avvertito la Cascella: "Carissima Carina Cascella mi dispiace che stai facendo una pubblicità negativa nei confronti di mio figlio Ludwig Koons, perché nessuno ti ha sfiorato con un dito quindi, chiunque dica il contrario sarà denunciato per diffamazione per falso e calunnia. - e conclude - Ti pregherei di smettere di calunniare mio figlio e raccontare delle colossali balle!".

