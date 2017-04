LA FABBRICA DI CIOCCOLATO/ Su Italia 1 il film con Johnny Depp (oggi, 4 aprile 2017)

film prima serata

LA FABBRICA DI CIOCCOLATO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 4 APRILE 2017: IL CAST - La fabbricca di cioccolato, il film in onda su Italia 1 oggi, martedì 4 aprile 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di Tim Burton con il titolo originale Charlie and the chocolate factory, realizzata nel 2005, è il remake del film Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato (Willy Wonka & The chocolate factory, 1971) diretto da Mel Stuart e interpretato da Gene Wilder. La sceneggiatura di entrambe i film prende però origine da un libro di Roald Dahl, La fabbrica di cioccolato (1964). Nel cast del film di Burton figurano gli attori Johnny Depp nel ruolo di Willy Wonka e Freddie Highmore in quello di Charlie Bucket. Nel cast ci sono inoltre David Kelly (Nonno Joe), Helena Bonham Carter (Mrs. Bucket) ed anche Christopher Lee che interpreta il dottor Wilbur Wonka. Il film fu candidato a molti premi importanti e vinse un Nastro d'Argento per i migliori costumi, mentre a Johnny Depp andò un riconoscimento come miglior attore nell'ambito degli Empire Awards. La colonna sonora de La fabbrica di cioccolato è stata composta da Danny Elfman. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LA FABBRICA DI CIOCCOLATO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 4 APRILE 2017: LA TRAMA - Charlie Bucket è un bambino molto povero, che vive in una sgangherata stamberga con i suoi genitori e i suoi quattro nonni. In città c'è una fabbrica di cioccolato che fa sognare tutti, ma che è molto misteriosa perché nessuno ne ha mai visto gli interni. Un giorno però una notizia straordinaria giunge anche a casa Bucket, il proprietario della fabbrica, l'altrettanto misterioso Willy Wonka, ha indetto un concorso, all'interno delle sue tavolette di cioccolato sono stati inseriti cinque biglietti dorati. Chi li troverà potrà visitare la fabbrica. I primi biglietti vengono trovati da bambini molto ricchi che possono permettersi di comprare cioccolato in quantità. L'ultimo, per una strana coincidenza, viene trovato da Charlie in una delle pochissime tavolette di cioccolato che può permettersi ogni tanto. Inizia così l'avventura all'interno della fabbrica Wonka, che si dimostrerà essere non meno stravagante all'interno di quanto non apparisse all'esterno.

