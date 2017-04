LA TORTURA DELLA FRECCIA/ Su Iris il film diretto da Samuel Fuller (oggi, 4 aprile 2017)

film prima serata

LA TORTURA DELLA FRECCIA, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 4 APRILE 2017: IL CAST - La tortura della freccia, il film in onda su Iris oggi, 4 aprile 2017 alle ore 21.00. Una pellicola da ascrivere al genere western prodotta negli Stati Uniti D’America nel lontano 1957 e diretta da Samuel Fuller, professionista che di fatto interpreta oltre il ruolo di regista anche il ruolo di produttore esecutivo. Buono anche se poco conosciuto all’epoca della produzione il cast di attori, tra di essi si segnalano Rod Steiger e Sara Montiel, rispettivamente nel ruoli di protagonisti maschili e femminili. Il film non è da ascrivere, anche in virtù dell’anzianità di uscita, a una prima televisiva, essendo stato più volte programmato nei palinsesti televisivi del bel paese, da sottolineare che ogni volta ha riscosso un ottimo successo in termine di audience. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LA TORTURA DELLA FRECCIA, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 4 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film analizza la vita di un soldato confederato americano, O'Meara, che finita la guerra di secessione non accetta la resa del suo esercito e lascia la sua abitazione in cerca della propria fortuna. Egli nelle sue peregrinazioni alla ricerca dei valori sudisti, si ritrova a fare amicizia con un indiano della tribù dei Sioux, Coyote Andante, che lo accompagna per qualche giorno, i due vengono però catturati da un gruppo di guerrieri capeggiati dal capo indiano conosciuto con il nome di Lupo Solitario. Se per l’uomo la prigionia resta solamente tale, il suo amico indiano viene condannato a morte visto che viene considerato dal capo tribù un rinnegato. Coyote Andante in attesa della morte chiede però di poter sottostare alla tortura della freccia, una antica pratica che permette ai prigionieri di scappare, ma solo se essi riusciranno ad evitare le frecce dei guerrieri, che immediatamente dopo la loro liberazione si metteranno sulle loro tracce. O'Meara chiede anch’egli di sottostare alla prova e riesce cosi a sfuggire, trovando riparo nella tribù dei mocassini gialli, una tribù limitrofa nella quale riesce a rifarsi la propria vita, prendendo finanche in moglie una donna della stessa tribù. Qualche anno dopo O'Meara offre nuovamente il suo aiuto all’esercito americano, egli infatti si è cosi bene integrato che è diventato un esperto conoscitore del territorio, in queste veste aiuta i soldati a stelle e strisce a costruire un forte all’interno del territorio indiano. Il comandante della spedizione è il generale Allen, quest’ultimo però trova la morte sempre per mano di Lupo Solitario, il capo tribù viene però catturato e a sua volta prima di essere impiccato chiede la tortura della freccia, pratica con cui O'Meara nel passato si era salvato. L’infame uccisione del capo indiano operata a tradimento da parte di un tenente americano, porta O'Meara a ripensare al suo aiuto ai soldati e lo fa diventare il capo della rivolta che gli indiani provano a effettuare contro l’America. La rivolta, nata con la motivazione che gli autoctoni sono affamati per la mancanza di bisonti, finisce però in un vero e proprio bagno di sangue, e l'unico successo è rappresentato dall'uccisione del soldato che aveva ammazzato in maniera del tutto disonorevole Lupo Solitario, con O'Meara che diventa il leader dei pochi indiani sopravvissuti e che trova la fuga, non prima di essere riuscito ad impossessarsi della bandiera a stelle e strisce.

