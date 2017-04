LE FATE IGNORANTI/ Su La5 il film con Stefano Accorsi e Gabriel Garko (oggi, 4 aprile 2017)

film prima serata

LE FATE IGNORANTI, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 4 APRILE 2017: IL CAST - Le fate ignoranti, il film in onda su La5 oggi, martedì 4 aprile 2017 alle ore 21.10. Una pellicola prodotta in Italia nel 2011 dalla R&C Produzioni unitamente alla Films Balenciaga e diretta dal regista turco naturalizzato italiano Ferzan Özpetek. La pellicola ha riscosso notevole successo da parte della critica cinematografica, successo bissato dal pubblico, vede la magnifica interpretazione di Margherita Buy e Stefano Accorsi, nel cast anche Gabriel Garko, attore italiano conosciuto nel nostro paese per la sua bellezza. La pellicola non è da ascriversi alle prime televisive, essendo stata programmata diverse volte sui palinsesti televisivi, sia su canali pubblici che su quelli via cavo. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LE FATE IGNORANTI, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 4 APRILE 2017: LA TRAMA - La storia verte sulla vita di Antonio e Massimo, una coppia affiatata ultra trentenne che nell’Italia dei giorni nostri ha raggiunto l’affermazione sociale grazie anche al lavoro svolto dai due, rispettivamente medico specializzato in AIDS e dirigente di una grande azienda. La routine quotidiana fatta di corse e qualche ora di relax ritagliata negli attimi di pausa, è disturbata solamente dal difficile rapporto della donna con la propria madre, rapporto che porta attimi di tensione anche all’interno della coppia. Improvvisamente però tutto cambia, Massimo infatti muore a causa di un improvviso incidente automobilistico, e la donna (interpretata da Margherita Buy) si ritrova a lottare con una depressione esasperata dalla mancanza del compagno a cui aveva legato la sua vita. Tutto viene aggravato dall’incrinarsi dei rapporti con la propria madre, vedova anch’essa da lungo tempo, cosa che porta Antonia a cercare di aggrapparsi ai ricordi del marito appena scomparso. In una di queste crisi ella si ritrova nell’ufficio dell’uomo, e qui tra i più cari ricordi del marito ritrova un quadro con una dedica che in maniera incontrovertibile farebbe pensare a una relazione extraconiugale. Il ritrovamento getta la donna nello sconforto, facendogli mancare anche il punto di riferimento che era rappresentato dal defunto marito. In un improvvisa voglia di sapere la donna, ricerca l’amante del proprio consorte, soprattutto per capire come mai un’altra donna aveva attirato il marito. Lo spettatore viene cosi portato all’interno di una indagine familiare dai contorni inaspettati e dall’esito imprevedibile. Antonia scopre infatti che il marito frequentava la variegata e variopinta comunità omosessuale romana, una comunità nella quale aveva trovato la sua storia d’amore non con una donna, ma con un altro uomo. Antonia conosce finanche l’amante del marito, Massimo, un simpatico ragioniere al mercato ortofrutticolo, fa in modo di vivere nel ricordo del defunto amore ormai svanito, e con la sua leggerezza, mitiga l’immenso dolore di Antonia. Il film prosegue con l’analisi degli schemi della società italiana ormai imborghesita di cui Antonia fa parte ma da cui piano piano si libera grazie anche a quello che era l’amante del marito che con la sua nuova visione di vita, mitiga l'angoscia della donna.

