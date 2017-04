MADE IN SUD/ Anticipazioni puntata 4 aprile 2017: ospiti Marco Masini e Bianca Atzei

Made in Sud

MADE IN SUD, ANTICIPAZIONI PUNTATA 4 APRILE 207: OSPITI MARCO MASINI E BIANCA ATZEI - L’allegra compagnia di Made in Sud torna questa sera, martedì 4 aprile 2017, su Rai Due alle 21.20 per una serata all’insegna del divertimento. Oltre agli esilaranti sketch dei comici ci sarà posto anche per la grande musica, con Marco Masini, Fatima Trotta e Bianca Atzei che si uniranno a Gigi D’Alessio, Fatima Trotta ed Elisabetta Gregoraci: li vedremo duettare insieme? Di sicuro non mancheranno musica e risate nell’Auditorium del Centro di produzione Rai di Napoli. Tra gli artisti che rivedremo stasera sul palco c’è anche il mitico Paolo Caiazzo, con il suo pungente e critico Tonino Cardamone. Ci sarà anche il prof. Fischetti che lancerà un nuovo tema per lo spazio twitter e rivedremo esibirsi anche Marco Bazzoni. Ci gusteremo anche le esibizioni di Gino Fastidio, nelle vesti del barbone della terra dei fuochi, del tatuatore Sbaglio, di Mino Abbacuccio e degli Arteteca, che saranno alle prese con una nuova avventura.

MADE IN SUD, ANTICIPAZIONI PUNTATA 4 APRILE 207: ASCOLTI, MARCO MASINI E BIANCA ATZEI “BATTERANNO” ERMAL META? - Questa edizione di Made in Sud vede grandi ospiti musicali intervenire in ogni puntata del programma su Rai Due e quest’oggi toccherà a Marco Masini e a Bianca Atzei raccogliere il testimone. Finora la puntata che ha raccolto gli ascolti più alti è stata la prima, quella in cui Gigi D’Alessio, Fatima Trotta ed Elisabetta Gregoraci hanno ricevuto sul palco il cantautore Ermal Meta, terzo classificato al Festival di Sanremo. Dopo il 7% del debutto, la trasmissione è scesa al 6.88% della puntata che ha visto protagonisti Giusy Ferreri e Giovanni Allevi. Ancora meno ha fatto la puntata in cui i conduttori hanno accolto Sergio Sylvestre: lo share della terza puntata si è infatti fermato al 6.83%.

