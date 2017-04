MALENA/ Sfoghi e paura ad un passo dalla finale (Isola dei famosi 2017 oggi, 4 aprile)

Malena Mastromarino

MALENA MASTROMARINO, IL SUO SFOGO NEL REALITY (ISOLA DEI FAMOSI 2017 OGGI, 4 APRILE) - Si avvicina la finale dell'Isola dei Famosi e cominciano ad esserci crisi emotive tra i naufraghi. L'ultima, in ordine di tempo, è stata quella di Malena Mastromarino che in confessionale ha parlato della sua esperienza nel programma condotto da Alessia Marcuzzi e come sia stato un percorso duro. Malena ha instaurato delle amicizie profonde e le dispiacerebbe perdere Nancy una volta uscita dalla trasmissione. La cantante neomelodica è quella che l'ha aiutata di più nello show e le piacerebbe poter chiuedere con lei questo percorso. D'altrocanto, Malena ha rivelato come Nancy l'abbia aiutata in un difficile momento per lei, quando alcune settimane fa ha avuto una crisi, si sentiva veramente impaurita e l'amica è riuscita a farle superare gli ostacoli. Inoltre, secondo Malena, ora tornerà a casa sicuramente più forte e pronta ad affrontare tutti i pregiudizi. Quindi, il crollo emotivo sembra essere ormai alle spalle e la pornostar si prepara ad affrontare le fasi finali del programma.

MALENA MASTROMARINO, LA BATTUTA DI BETTARINI CHE FA DISCUTERE (ISOLA DEI FAMOSI 2017 OGGI, 4 APRILE) - Durante la diretta del 28 marzo dell'Isola dei Famosi si è svolta una prova ricompensa molto particolare che ha visto i naufraghi bendati dover spostare una palla. Come guida è stata scelta proprio Malena ma questo ha procurato grande ilarità in Stefano Bettarini il quale ha fatto una battuta al limite del cattivo gusto, ponendo l'accento su come la Mastromarino (forte del suo lavoro) sia molto più spigliata nelle posizioni. Anche Vladimir Luxuria ha fatto ecco all'inviato dell'Isola dei Famosi. Malena, forse abituata allo "scherno", ha colto la palla al balzo dicendo che è vero che lei è esperta nelle posizioni, avendoci a che fare ogni giorno. Sicuramente, una delle doti che il pubblico sta più apprezzando in Malena è la sua grande autoironia che l'ha resa simpatica ai telespettatori e che le è servita come schermo per non mostrare le sue debolezze e fragilità. Il suo atteggiamento si dimostrerà vincente? A dire la verità, proprio nel corso della scorsa diretta, Malena e l'amica Nancy sono state tacciate di essere delle vere e proprie streteghe.

MALENA MASTROMARINO, LA SORPRESA DELLA MADRE LA SCIOGLIE (ISOLA DEI FAMOSI, 4 APRILE) - Uno dei momenti più toccanti di questa edizione dell'Isola dei Famosi è stata la sorpresa che Malena ha ricevuto dalla madre nella puntata del 21 marzo. Durante la sua partecipazione in questa avventura in Honduras, Malena ha più volte rivelato di come i suoi famigliari non abbiamo preso bene la scelta di diventare una pornostar e che questo ha fatto in modo di procurarle molti pregiudizi. Tuttavia, il reality le è servito anche a ritrovare il rapporto con la madre, la quale l'ha raggiunta in spiagga. Alessia Marcuzzi ha chiesto a Malena di allontanarsi dalla Palapa e una volta distante dagli altri naufraghi, la donna ha letto un bigliettino trovato in una bottiglia e scritto proprio dalla madre. In seguito, questa è apparsa abbracciando da dietro la figlia. Malena si è sciolta in un pianto disperato ed ha stretto la madre facendo commuovere anche tutti gli ex naufraghi in studio, Alessia Marcuzzi e Vladimir Luxuria.

