MARCO MASINI / Il 30 aprile parte da Montecatini il suo tour (Made in Sud, 4 aprile)

MARCO MASINI, IL CANTANTE OSPITE SU RAI 2: IL 30 APRILE PARTE IL SUO TOUR (MADE IN SUD, 4 APRILE) – Tra poche ore va in onda su Rai 2 una nuova puntata del programma comico Made in Sud condotto da Gigi D’Alessio assieme a Fatima Trotta e Elisabetta Gregoraci. Un appuntamento quanto mai atteso dall’affezionato pubblico reso ancora maggiormente appetibile dalla presenza del cantante Marco Masini quale ospite di serata. Per l’artista toscano reduce dall’esperienza nell’ultima edizione del Festival di Sanremo, tanti impegni professionali a breve termine ed in particolare con la partenza del suo nuovo tour. La prima tappa è in programma il prossimo 30 aprile nel teatro di Montecatini Terme. Un tour incentrato sul suo ultimo album intitolato Spostato di un secondo, proprio come il pezzo che ha presentato sul palcoscenico dell’Ariston. Tra l’altro in questi giorni è stato estratto dall’album il secondo singolo intitolato Tu non esisti. Probabile che il cantautore toscano proponga al pubblico di Made in Sud il nuovo singolo e qualche altro pezzo del nuovo album.

MARCO MASINI, IL CANTANTE OSPITE SU RAI 2: NON CE BISOGNO PIÙ DI VAFFA (MADE IN SUD, 4 APRILE) – Marco Masini è ospite di questa nuova puntata della trasmissione comica in onda su Rai 2. Nel corso di una recente intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero, Masini ha parlato del suo ormai imminente tour ed in particolare sul perché abbia atteso così tanto tempo dalla partecipazione al Festival di Sanremo: “Ho voluto prendere del tempo per montare uno spettacolo diverso. Non voglio ripetermi, la gente deve sentire qualcosa di nuovo. I cambiamenti come anche quello verso l’elettronica, non avvengono mai all’improvviso ma sono frutto di un percorso, perché con il tempo si cambia per forza, siamo figli degli eventi che ci circondano, delle nostre messe in discussione, della arroganza e della nostra umiltà”. Poi ricordano uno dei suoi più discussi successi dal titolo quanto mai eloquente inneggiante all’invito ad andare a quel Paese poi diventato uno slogan politico ha rimarcato: “Oggi non servirebbe più, non avrebbe più la stessa forza, nel mondo verbalmente violento nel quale viviamo. Di vaffa ce ne sono anche troppi e quello contro qualcuno, preferirei piuttosto una proposta, un'idea. Come io cantautore canto, i politici dovrebbero stare in aula ad affrontare le questioni importanti”.

