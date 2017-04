MEZZO DOLLARO D'ARGENTO/ Su Rete 4 il film con Russ Tamblyn (oggi, 4 aprile 2017)

film

MEZZO DOLLARO D'ARGENTO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 4 APRILE 2017: IL CAST - Mezzo dollaro d'argento, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 4 aprile 2017 alle ore 16.50. Una pellicola dal genere western prodotta negli Stati Uniti d'America e in Spagna nel 1966 ed è stata maestralmente interpretata da Russ Tamblyn nel ruolo del protagonista Johnny Ketchum. Il cast include inoltre attori dal calibro di James Philbrook, Kieron Moore, Fernando Rey e María Granada mentre la regia è stata diretta da Paul Landres. Il film ha suscitato, con il passare del tempo giudizi prevalentemente positivi. Mezzo dollaro d'argento, infatti, è ritenuto un valido esponente del genere western, ricco di colpi di scena e con una solida caratterizzazione dei personaggi. Il suo titolo originale è invece Son of a gunfighter. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

MEZZO DOLLARO D'ARGENTO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 4 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato nel 1877 ed è incentrato sulle vicende del giovane Johnny Ketchum, rimasto solo dopo la morte della madre e la scomparsa del padre. Quest'ultimo, il noto pistolero Ace Ketchum, si è nel frattempo recato in Messico ed è ormai a capo di una banda di criminali, il figlio lo viene a sapere quando decide di mettersi sulle tracce del genitore, ritenuto tra l'altro responsabile della morte della madre di Johnny. Il duello, che si profila tra padre e figlio, una volta avvenuto il ritrovamento, è solo il culmine di una serie di peripezie affrontate dal giovane Ketchum, il quale si ritrova di fronte a delle responsabilità che mai nella vita aveva fronteggiato. Johnny conosce per la prima volta il vero amore grazie a Pilar, figlia del ricco proprietario terriero Don Pedro Fortuna, presso il quale il giovane si rifugia per riprendersi dalla ferita di un'arma da fuoco. Il protagonista, inoltre, viene a conoscenza di alcuni segreti riguardanti la propria famiglia, ulteriore ragione per cui il viaggio in Messico diventa un vero e proprio percorso di crescita interiore per il giovane Ketchum. La battaglia con il padre, ricercato per le sue attività criminali, si intreccia dunque con una serie di vicende umane, esteriori e interiori, che portano Johnny a troncare con il suo passato e a iniziare una nuova vita in Messico con Pilar.

© Riproduzione Riservata.