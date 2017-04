MORENO DONADONI/ Emis Killa contro di lui (Isola dei Famosi, 4 aprile)

Moreno Donadoni foto

MORENO, DALL'ITALIA PIOVONO CRITICHE SU DI LUI (ISOLA DEI FAMOSI, 4 APRILE) - Moreno Donadoni è uno dei personaggi più controversi di questa edizione dell'Isola dei Famosi e si è contraddistinto per il suo carattere particolarmente complesso e litigioso. Dall'Italia, proprio a ridosso delle ultime puntate del reality, piovono su Moreno delle critiche che gli arrivano da chi è molto vicino a lui e cioè Emis Killa, il famoso rapper. Tra Moreno e Killa i "dissapori" vanno avanti da molto tempo, esattamente da quando Donadoni decise di partecipare a un programma come Amici, perdendo la sua freschezza ed uniformandosi al nazional popolare. Emis Killa ha detto come le canzoni di Moreno possano piacere o non piacere ma sicuramente la sua scelta di prendere parte all'Isola dei Famosi è stata totalmente sbagliata, uniformandosi totalmente ai meccanismi della televisione. Inoltre, l'esperienza di Moreno è anche diversa rispetto a quella degli altri naugfraghi dato che ora si trova sull'Isola dei primitivi insieme a Eva Grimaldi, affrontando una strenua lotta alla sopravvivenza. Alla vigilia della finale, si affilano le unghie e lo scontro è aperto.

MORENO DONADONI, TORNA IL SERENO CON EVA (ISOLA DEI FAMOSI, 4 APRILE) - La convivenza tra Moreno ed Eva, sulla spiaggia dei primitivi, non è stata delle migliori. I due hanno discusso fortemente nel corso della scorsa settimana. In particolar modo, Eva ha accusato velatamente Moreno di aver rubato dei paguri posti in un barattolo chiuso con un sasso. Inoltre, per Eva Moreno ha fatto di tutto per mettersi in mostra davanti alle telecamere, anche occuparsi del fuoco e lasciandola spesso nella tenda. Tra i due sono volate parole grosse ma il peggio sembra essere passato dato che negli ultimi giorni tra questi due isolani sembra essre tornato il sereno. Merito di un colpo di fortuna della Grimaldi, la quale è riuscita a pescare il suo primo pesce e a mostrarlo a Moreno.

MORENO DONADONI, IL PIU' PETTEGOLO DEL REALITY (ISOLA DEI FAMOSI, 4 APRILE) - Moreno Donadoni è senza dubbio il più pettegolo di questa edizione dell'Isola dei famosi e questo suo atteggiamento non è stato ben visto dal pubblico che ha deciso di eliminarlo. La sua uscita dal reality ha fatto molto piacere a Raz Degan che ha detto come Moreno sarebbe dovuto uscire già da tempo. Tra il regista e il rapper la tensione è sempre stata alle stelle, sopratutto dopo che Moreno ha detto a Ceccherini che Raz ha sparlato di sua moglie. Questo atteggiamento da parte di Moreno ha sicuramente contribuito a renderlo antipatico al pubblico. Le intemperanze della sua giovane età stanno rischiando di compromettere la sua partecipazione al reality e quindi la possibile vittoria. Riuscirà il periodo "forzato" all'Isola dei primitivi a nobilitarlo e farlo volare verso la finale?

