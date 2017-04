MOZZARELLA STORIES/ Su Rai 2 il film diretto da Edoardo De Angelis (oggi, 4 aprile 2017)

film seconda serata

MOZZARELLA STORIES, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 4 APRILE 2017: IL CAST - Mozzarella Stories, il film in onda su Rai 2 oggi, martedì 4 aprile 2017 alle ore 23.30. Una commedia del 2011 che è stata diretta da Edoardo De Angelis e vede come interpreti Luisa Ranieri, Luca Zingaretti, Giampaolo Fabrizio, Massimiliano Gallo, Aida Turturro, Tony Laudadio e Andrea Renzi. Il film è stato accolto benissimo dalla critica. In molti hanno apprezzato le scelte fatte dal regista Edoardo De Angelis, per quanto riguarda la composizione del cast, ma soprattutto per l'ambientazione del film. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

MOZZARELLA STORIES, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 4 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film narra la storia di Ciccio Dop (interpretato da Giampaolo Fabrizio), proprietario di una nota azienda che produce mozzarelle. Viene definito il casaro, cioè il produttore di formaggio più importante della zona. Anche la sua azienda però, dopo anni d'indiscusso successo, si ritrova ad attraversare un periodo di crisi. Si trova in mezzo ad una sorta di guerra di mercato contro degli imprenditori cinesi. Questi ultimi hanno infatti iniziato a distribuire in commercio delle mozzarelle di ottima qualità e soprattutto a metà prezzo. Proprio per questo motivo, Ciccio Dop decide di contrastare il successo indiscusso dei cinesi scatenando una serie di eventi. Protagonista, involontaria, di questa guerra sarà sua figlia Sofia (interpretata da Luisa Ranieri), una donna carismatica dall'aspetto molto affascinante, ad affiancarlo ci saranno anche il cantante Angelo Tatangelo (interpretato da Massimiliano Gallo), la sua ex partner Autilia, detta anche Jazz-Mood (interpretata da Aida Turturro) e l'ex campione di pallanuoto Dudo (interpretato da Massimiliano Rossi). Per Ciccio Dop si prevedono tantissimi problemi all'orizzonte. Dovrà stagliare le pretese di Mastu Pascale, la violenza di Gravinio (interpretato da Tony Laudadio) e anche la follia di Gigino a' Purpetta (interpretato da Giovanni Esposito). Ciccio Dop dovrà affrontare questa avventura anche seguendo i consigli del ragioniere (interpretato da Andrea Renzi), che grazie alla sua lucidità porterà tutti i nodi al pettine. Anche la figlia Sofia avrà un ruolo importante nella storia e grazie all'aiuto di una saggia massaggiatrice cinese riuscirà a creare qualcosa dal nulla e a raggiungere degli obiettivi che nessuna donna è riuscita mai a realizzare prima.

