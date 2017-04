Massimo Boldi & Christian De Sica/ La lettera disperata: "Amico mio, di te ho qualche sms, mi manchi troppo!"

Massimo Boldi (Instagram)

Massimo Boldi scrive una commovente lettera a Christian De Sica: "Mi manca il mio amico, troppo!" - Una bellissima e commovente lettera quella scritta da Massimo Boldi a Christian De Sica e pubblicata nel nuovo numero del settimanale Chi. «Caro Christian, ti scrivo perché sono addolorato o forse semplicemente dispiaciuto»: è con queste parole che esordisce la missiva di Boldi al caro amico, ormai da ben 25 anni, e coprotagonista di tanti “cinepanettoni” di successo. Boldi si dice dispiaciuto per il lato debole che sta mostrando al pubblico e che ha un nome: «Silvia, tua moglie. Lei, la tua agente, che decide, che programma la tua vita da sempre, anzi, da quando hai iniziato ad avere successo, da quando abbiamo iniziato ad avere successo con Aurelio De Laurentiis, 28 anni fa». L'attacco di Boldi all'amico dentro e fuori dal grande schermo è palese ma è anche ricolmo di una malinconia che nasce dal non accettare la loro attuale "lontananza: «Oggi è passato più di un quarto di secolo e tra noi che cosa resta? Solo qualche messaggino. No, non lo accetto. Mi manca Christian, il mio amico, troppo, tanto».

Massimo Boldi scrive a Christian De Sica e svela "Non è neppure venuto al funerale di mia moglie!" - Ma cosa ha causato questo allontanamento tra Massimo e Christian De Sica? Boldi, nel corso della sua lettere, ci tiene a spiegarlo: «Tu, Silvia e Aurelio (De Laurentiis, ndr) non avete perdonato il fatto che me ne sia andato nel momento del nostro massimo successo? Ma non stavo bene. Ero un uomo distrutto, avevo perso mia moglie Marisa. (...) Forse un pacca sulle spalle, in quel momento, da parte del mio amico, mi è mancata». Un dolore doppiamente grande per Massimo Boldi che svela come in un momento così difficile della sua vita, il suo amico e sua moglie - grande amica della moglie Marisa - non si sono neppure presentati al suo funerale. Nonostante questo, la lettera che Massimo Boldi scrivi all'amico Christian De Sica si conclude con un appello, importante: quello di poter un giorno a tornare ad essere come prima, sia nel lavoro ma soprattutto nella vita. «Sono religioso e credo che il buon Dio mi abbia fatto avvicinare a te, abbia creato la nostra coppia sia professionale sia fuori dallo schermo per regalare risate alla gente [...] Andare contro Dio, il volere di Dio che ci ha uniti… boh, dimmi tu, o ditemi voi, lo vedo come un peccato. - e conclude anche con un messaggio per la signora De Sica - Cara Silvia, sappi una cosa, mi manchi anche tu. Mi mancano i tuoi consigli sempre diretti e determinati. Mi manca parlare con te di Marisa, mi mancano i nostri ricordi».

© Riproduzione Riservata.