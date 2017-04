Micol Olivieri (Instagram)

Micol Olivieri è incinta! Secondo bebè per l'attrice, l'annuncio a Pomeriggio 5: "È un maschietto" - Grande annuncio nella nuova puntata di Pomeriggio 5: Micol Olivieri è incinta. L'attrice, divenuta nota soprattutto per il ruolo di Alice Cudicini ne I Cesaroni, in collegamento col salotto di Barbara D'Urso ha oggi annunciato che presto la piccola Arya avrà un fratellino. "È un maschietto!" ha svelato gioiosa la giovanissima Micol Olivieri che a 24 anni si prepara a diventare mamma per la seconda volta. La piccola Arya è nata solo 3 anni fa, il 9 ottobre del 2014, dopo le nozze col calciatore Christian Massella nello stesso anno. Felicissima, Barbara D'Urso l'ha però avvertita "Guarda che il maschietto non sarà tranquillo e buono come Arya", ma Micol è pronta a questo nuovo e bellissimo arrivo. L'attrice non si è mai pentita della scelta di diventare mamma così presto, anzi qualche tempo fa aveva commosso tutti con questo bellissimo messaggio per la figlia: “Tutto quello che faccio, lo faccio per te. Tanti amici, parenti, sconosciuti si sono chiesti il motivo per il quale ho scelto di mettere al mondo te da così giovane, nel pieno della carriera, così presto. Non me lo hanno mai detto, ma io so bene quello che pensano e invece sai cosa penso io? Io ho scelto te, la famiglia meravigliosa che abbiamo e quando la sera torno stanca dopo il lavoro o quando mi addormento con te non c’è nient’altro che cerco se non il profumo del tuo collo. Quell’odore lì io non lo posso certo spiegare, lo tengo per me e solo per me”.

