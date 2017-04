NANCY COPPOLA/ Sarà una dei finalisti? (Isola dei Famosi 2017 oggi, 4 aprile)

Nancy Coppola foto

NANCY COPPOLA, L'INTUIZIONE DELLA NAUFRAGA (ISOLA DEI FAMOSI 2017 OGGI, 4 APRILE) - Esplosiva Nancy Coppola, concorrente del reality di Canale 5 l'Isola dei Famosi che continua la sua esperienza dimostrando la sua forza di volontà e rispondendo anche a qualche battuta pungente sul suo aspetto fisico e i pochi kg che avrebbe perso nonostante settimane di digiuno forzato. La cantante neomelodica, nel corso delle ultime ore, si è resa protagonista di una scoperta molto importante in grado di cambiare il modo di intendere la permanenza nella spiaggia dell'Homo Sapiens da parte degli altri naufraghi. Infatti, vedendo alcune tracce di fumo, la donna si è convinta che in un'altra isola lì vicino possano esserci i concorrenti già eliminati al televoto. Inoltra, sembra aver fatto per bene tutti i calcoli. La Coppola ha ipotizzato che Samantha possa aver scelto di tornare a casa e ha immaginato che proprio Moreno o Eva Grimaldi siano ancora in gioco. Quello su cui ancora la Coppola non ha certezza è la modalità con cui gli ex isolani torneranno a concorrere per la finale e se questo avverrà direttamente a Milano. Insomma, Nanci sembra intenzionata a voler arrivare fino in fondo al gioco e sta valutando tutte le mosse dei suoi "nemici".

NANCY COPPOLA, LO STRANO INCONTRO COL MARITO (ISOLA DEI FAMOSI 2017 OGGI, 4 APRILE) - Nel corso della puntata del 21 marzo, Nancy Coppola ha potuto riabbracciare il marito dopo settimane di lontananza. Un incontro molto toccante tra i due che ha praticamente emozionato tutto il pubblico. Alessia Marcuzzi ha perfino fatto i complimenti a Nancy per l'educazione e la disponibilità del marito, il quale ha sempre avuto modo di portare qualcosa a tutta la redazione del programma. Tuttavia, ai fedelissimi non è sfuggita una frase pronunciata da Nancy in cui la donna ha rassicurato il marito dicendogli che nel corso di qualche giorno sarebbe tornata a casa e quindi lui avrebbe potuto rassicurare il figlio. Queste parole non sono passate inosservate e molti hanno pensato che dietro al televoto potessero esserci delle irregolarità e che la presenza dei naufraghi del reality sia già decisa in principio. Sono arrivate delle smentite da parte dei cari di Nancy ma sarà veramente così?

NANCY COPPOLA, ECCO CHI E' LA CONCORRENTE DEL REALITY (ISOLA DEI FAMOSI 2017 OGGI, 4 APRILE) - Il vero nome di Nancy Coppola è Nunzia ed è nata a Napoli il 21 luglio 1986. Fin da piccola si appassiona alla musica neomelodica e a Gigi Finzio, iniziando ad esibirsi nelle piazze e nei locali a partire dall'età di quindici anni. Nancy, nel corso del tempo, ha pubblicato ben 8 album e la più famosa è "Mamma Cantante". Le sue canzoni sono riuscite a catturare il pubblico napoletano con dei veri e propri tormentoni. Il pubblico la conosce per la sua partecipazione a programmi di Real time come Napoli sound e Il boss delle cerimonie. E' sposata con Carmine dal 2009 e ha un figlio.

