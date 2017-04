NON-STOP/ Su Rai 4 il film con Liam Neeson e Julianne Moore (oggi, 4 aprile 2017)

film prima serata

NON - STOP, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 4 APRILE 2017: IL CAST - Non - Stop, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 4 aprile 2017 alle ore 21.05. Una pellicola cinematografica statunitense del 2014 dal genere thriller e azione che è stata diretta da Jaume Collet-Serra ed interpretata da Liam Neeson, Julianne Moore, Scoot McNairy e Michelle Dockery. Liam Neeson, nel 2011, è stato già protagonista di un film di Collet Serra ovvero Senza identità. Ma veiamo la trama del film nel dettaglio.

NON - STOP, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 4 APRILE 2017: LA TRAMA - William Marks, uno sceriffo, intraprende un viaggio in aereo per Londra sedendosi accanto a Jen Summers. Durante il suo viaggio in aereo, Marks inizia a ricevere strani messaggi intimidatori secondo cui se non provvederà a versare 150 milioni di dollari su uno specifico conto bancario, ogni venti minuti verrà uccisa una persona. Terrorizzato dalla gravità della situazione si rivolgerà a Jack Hammond, suo amico e collega presente sul volo, che però in un primo momento stenterà a credergli, pensando ad uno scherzo di cattivo gusto. William non si perderà d'animo. Chiederà all'assistente di volo ed alla sua vicina Jen di controllare dal sistema di controllo delle telecamere interne, tutti coloro in possesso di un cellulare e presenti sull'aereo. Ben presto William scoprirà che il suo collega Hammond è implicato nel ricatto ed offre a William una parte del riscatto richiesto. La reazione dello sceriffo sarà tutt'altro che pacifica e tra i due scoppierà una violenta colluttazione durante la quale Hammond perderà la vita. I primi venti minuti sono trascorsi ed ecco la prima vittima. In preda al panico William contatterà il suo capitano che però lo accuserà di aver escogitato il piano. In quell'istante scoccano altri venti minuti ed il capitano viene ucciso, probabilmente da un veleno. Nel frattempo, William convincerà un programmatore presente sul volo di creare un codice in grado di far squillare il cellulare dell'autore dei messaggi. Sarà quello di un banchiere a squillare. Poco dopo l'uomo morirà. Sono infatti passati altri venti minuti. Alcuni indizi inchiodano Jen, la vicina di William. La donna convince però l'uomo della sua innocenza. Nel frattempo al telegiornale, i passeggeri dell'aereo apprendono della vera identità di William dipinto dal notiziario come di un uomo alcolizzato e disperato per la prematura morte della figlia. Tutti i passeggeri lo accusano dunque di essere il vero dirottatore. Uno dei passeggeri, Bowen, prenderà le difese di Bill convincerà tutti della reale presenza di una bomba a bordo.

