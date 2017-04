Oroscopo / Paolo Fox, previsioni di oggi 4 aprile 2017 a LatteMiele: Toro, Ariete, Leone e tutti gli altri

Oroscopo del giorno di Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 4 APRILE 2017, A LATTEMIELE: TOP - Andiamo a vedere i segni zodiacali top nell'oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi 4 aprile 2017 fatto su LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Il Toro è riuscito a trovare concretezza, ma non riesce a sistemare tutto. Il momento è piuttosto particolare, ma la volontà è quella di essere sempre positivi. Il Leone ha grande forza e riesce a trovare lo spirito per superare delle tensioni di lavoro e anche per motivi di soldi. Il Sagittario è in grande fase di recupero e può ottenere delle cose importanti già a metà di questo mese tra giovedì e venerdì. Non si deve perdere tempo in inutili situazioni soprattutto se si è trovata una relazione stabile. I Pesci sono tonici, energici, e pronti a trovare una soluzione a questo periodo anche per l'ingresso nel segno di Venere. Bisogna fare attenzione a situazioni e progetti che hanno stimolato forze positive. Staremo a vedere quello che capiterà poi nelle settimane successive quando ci sarà la forza per dare una svolta importante.

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 4 APRILE 2017, A LATTEMIELE: FLOP - Paolo Fox ha fatto il suo oroscopo sulle frequenze di LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle per la giornata di oggi 4 aprile 2017. Andiamo a vedere i segni zodiacali che si possono considerare flop per la giornata. Non è un momento positivo per il Cancro che si sente molto rigido e non riesce a trovare le giuste coordinate in diversi campi. La volontà è quella di essere sempre positivi. L'Acquario deve trovare stabilità in un momento che non è proprio felice. Bisogna essere prudenti perché si rischia di andare in difficoltà in diversi ambiti. Il Capricorno ritroverà situazioni positive e avrà davvero delle soddisfazioni in più molto interessanti. La volontà è quella di cambiare diverse situazioni della propria vita, ma bisogna sempre e comunque essere prudenti senza mai azzardare situazioni che possono portare dei problemi. Staremo a vedere quello che accadrà nelle prossime settimane quando ci saranno sicuramente delle ottime sorprese in vari ambiti.

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 4 APRILE 2017, A LATTEMIELE: LA SITUAZIONE GENERALE - Torna l'oroscopo di Paolo Fox su LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle per la giornata di oggi martedì 4 aprile 2017. Il Toro è davvero molto concreto nelle sue scelte e vuole sempre analizzare la vita in maniera oggettiva senza perdere i connotati di quello che pensa. Venerdì sarà una giornata importante per tanti motivi. Giove entra nel segno dei Gemelli che sicuramente assumono un significato importante. Si possono fare delle scelte che porteranno a delle novità importanti magari anche nell'arco di tre mesi. Il Cancro invece in questi giorni ha la volontà di cercare di trovare una soluzione per andare a fare chiarezza. Ci potrebbero essere delle tensioni in un mese che sicuramente non sarà facile per tanti motivi. La Vergine invece mette insieme le carte della sua vita per andare a mettere ordine. Nel fine settimana sicuramente ci sarà la possibilità di vedere buone svolte in amore. La Bilancia cerca di trovare il tempo perso per riuscire ad essere positivo in diverse situazioni. Bisogna fare attenzione invece alla casa per lo Scorpione, si potrebbe cambiare anche nello stile di vita.

