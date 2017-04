PARADISE ROAD/ Su Rai Movie il film con Glenn Close e Cate Blanchett (oggi, 4 aprile 2017)

film prima serata

PARADISE ROAD, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 4 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Paradise Road, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 4 aprile 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere drammatica che è stata realizzata dalla collaborazione tra gli Stati Uniti d'America e Australia nel 1997, la regia del film, che si basa su fatti realmente accaduti, è di Bruce Beresford mentre le interpreti principali sono Glenn Close (Adrienne Pargiter), Cate Blanchett (Susan McCarthy), Frances McDormand (Dr. Verstak) e Pauline Collins (Margaret Drummond). Le vicende narrate nel film si basano sui libri scritti da due domme che ne sono state realmente protagoniste, Helen Olijn e Betty Jeffrey. Il film in America ebbe come classificazione R, ovvero è stato vietato ai minori di 18 anni, per le scene di violenza che sono presenti al suo interno. Nel film, quando la guerra ha fine le prigioniere vengono liberate, nella realtà non andò così, esse dovettero aspettare ancora due settimane prima che gli alleati le raggiungessero. Poi vennero trasferite in sanatori dove vennero curate, e infine rispedite alle loro case. Molte di quelle donne sono rimaste amiche anche in seguito. Esiste un altro film che ha lo stesso titolo di questo, Paradise Road, ed è ugualmente ambientato durante la seconda Guerra Mondiale, per quanto abbia una trama completamente differente. Si tratta di un lungometraggio del 1988 in cui si parla del legame che nacque tra un'inferniera britannica e un giornalista americano. Nella realtà il concerto che tennero le donne del campo di prigionia si svolse il 27 dicembre del 1943. Questo film è il secondo di Bruce Beresford ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Il primo era stato Esecuzione di un eroe (Breaker Morant, 1980). Ma ecco in breve la trama del film.

PARADISE ROAD, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 4 APRILE 2017: LA TRAMA - Durante la Seconda Guerra Mondiale, un gruppo di donne fugge da Singapore attaccata dai giapponesi, a bordo di una barca che però fa naufragio. Vengono così catturate e rinchiuse in un campo di prigionia a Sumatra dove le loro condizioni di vita sono ai limiti del sopportabile. una di loro però decide di mettere su un coro, anche se le guardie non sono d'accordo, e di provare a cercare un po' di sollievo nel canto e nella musica.

