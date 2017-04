Pronostico Isola dei Famosi 2017/ Chi sarà eliminato tra Raz Degan e Giulio Base? (semifinale, oggi 4 aprile)

Raz Degan, Isola dei Famosi 2017

Pronostico Isola dei Famosi: chi esce tra Raz Degan e Giulio Base? L'esito è chiaro! (semifinale 4 aprile) - La semifinale dell'Isola dei Famposi sta per avere inizio e sono tante le sorprese che ci aspettano. Questa settimana la nomination rivede al televoto Raz Degan, dopo una breve pausa dovuto alla "rivoluzione contro il Re e la Regina", accanto a Giulio Base. Se i naufraghi hanno iniziato ad ipotizzare un colpo di scena a favore del secondo, i pronostici parlano molto chiaro e annunciano vincitore ancora una volta Raz Degan. Le indiscrezioni lanciate da Alberto Dandolo parlano chiaro: "Adios Giulietto! Il televoto, ancora aperto, lo sbatte fuori. Raz verso la meritata vittoria!", queste le parole del giornalista. In effetti Raz Degan si è dimostrato il naufrago per eccellenza, un vero e proprio "survivor" come lui stesso ama definirsi e come ha dimostrato al pubblico di Canale 5. Sin dall'inizio il pubblico ha infatti apprezzato il carattere forte e senza peli sulla lingua del regista israelinano, caratteristiche che potrebbero assicurargli la vittoria.

Pronostico Isola dei Famosi: Raz Degan pronto a conquistare la finale nonostante l'infortunio (semifinale 4 aprile) - Sull'Isola dei Famosi, durante la settimana, i naufraghi hanno ipotizzato che Giulio Base potesse fare "il miracolo", aggiudicandosi la vittoria in questo difficile scontro. Finora nessuno è riuscito a battere Raz, ma l'operosità mostrata da Giulio contro il forzato riposo di Raz potrebbe aver messo in maggiore evidenza il primo a discapito del secondo. Questo ha portato Nancy Coppola a credere possibile il colpo di scena; ma si tratta di una possibilità reale? Il pronostico di questa sera sembra invece premiare ancora una volta Raz Degan, che ha vissuto una settimana davvero difficile a causa di un infortunio al dito che lo ha costretto a riposo e antidolorifici. Il regista israeliano per la prima volta dall'inizio di questa avventura ha mostrato segni di cedimento, pensando anche al possibile abbandono, ma la forza di volontà lo ha portato a continuare questo percorso e a rimettersi in piedi, pronto ad arrivare in finale.

