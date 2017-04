QUALCOSA DI CUI SPARLARE/ Su Rete 4 il film con Julia Roberts e Dennis Quaid (oggi, 4 aprile 2017)

film seconda serata

QUALCOSA DI CUI SPARLARE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 4 APRILE 2017: IL CAST - Qualcosa di cui sparlare, il film in onda su Rete 4 ore 21.15. Una pellicola comica del 1995 diretta dal regista Lasse Hallstrom ed interpretata da Julia Roberts, Dennis Quaid e Robert Duvall che rappresenta la classica commedia convenzionale con un soggetto che ricorda da vicino un altro capolavoro del cinema americano, ovvero Buon Compleanno, Mr Grape. La pellicola descrivere in maniera dettagliata ed approfondita la provincia americana con tutti suoi limiti e difetti. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

QUALCOSA DI CUI SPARLARE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 4 APRILE 2017: LA TRAMA - Grace, interpretata da Julia Roberts, trascorre una felice e spensierata vita con suo marito Eddie, interpretato da Dennis Quaid, in una piccola realtà cittadina tipica della provincia americana. Tutto sembra andare per il meglio ma la vita matrimoniale dei due, apparentemente perfetta ed idilliaca all'improvviso vacilla. Grace sorprenderà suo marito in procinto di tradirla con un'altra donna. La sua reazione è plateale. I due danno infatti spettacolo nel bel mezzo della strada e davanti a tutti gli spettatori inermi della scena, Grace ridicolizza suo marito. Per cercare di riprendersi psicologicamente dall'inevitabile trauma che ha messo in discussione la solidità del suo matrimonio, la donna deciderà di ritirarsi per un certo periodo di tempo nella tenuta agricola dei genitori che gestiscono anche una scuola d'equitazione. Grace inizierà ben presto a sparlare apertamente del suo matrimonio, di suo marito e di tutti coloro che in paese hanno una storia d'amore. Le voci diffamatorie ai danni dell'uomo traditore fanno velocemente il giro del paese ed il marito di Grace diventerà ben presto lo zimbello di tutti. Eddie, desideroso di riportare le cose alla normalità, cercherà di corteggiare sua moglie nel tentativo di farsi perdonare. Grace respingerà con forza ogni forma di corteggiamento e di avvicinamento tentata dall'uomo, arrivando addirittura quasi ad avvelenarlo. Ma presto la sua voglia di far soffrire Eddie, ripagando in qualche modo il suo affronto, cederà il passo al desiderio comune di riprovare nuovamente a far funzionare il loro matrimonio. Grace deciderà infine di iscriversi nuovamente all'Università. Aveva infatti rinunciato agli studi per via del matrimonio con Eddie.

