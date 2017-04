RAZ DEGAN/ Solo contro tutti rischia di essere eliminato (L'Isola dei famosi 2017, puntata 4 aprile)

Raz Degan

RAZ DEGAN, L’EX MODELLO RISCHIA DI ESSERE ELIMINATO (L'ISOLA DEI FAMOSI 2017, PUNTATA 4 APRILE) - Raz Degan rischia di essere eliminato dall’Isola dei famosi. L’ex modello è certamente il naufrago più amato e odiato di questa edizione del reality di Canale 5, ma si trova in nomination con Giulio Base. L'uscita di Samantha De Grenet lo ha tranquillizzato e ora ha deciso di cambiare strategia e combattere con il sorriso. La scorsa settimana ha sparato a zero su tutti gli altri naufraghi. In primis se l'è presa con Giulio Base, il quale ha finalmente svelato la sua strategia. Tant'è bastato a Raz per giudicarne negativamente la condotta dicendo che la sua cultura basata su libri letti e viaggi fatti non è realmente cultura. L'ex di Paola Barale è passato poi ad analizzare la tattica di gioco di Simone, dicendo che il naufrago va dove lo porta il cibo, anche a costo di sacrificare o compromettere la sua immagine. È toccato poi a Nancy e Malena finire nel tritacarne di Raz: la loro specialità, secondo Degan, è complottare e riempire di nomination i concorrenti più forti che potrebbero ostacolare loro la vittoria finale. In particolare, ha punzecchiato la cantante neomelodica napoletana che non sapeva cosa fosse la Via Lattea, dandole implicitamente dell'ignorante. Raz ha poi concluso dicendo che cambierà atteggiamento in questa ultima parte di avventura sull'Isola: sarà ironico, sarcastico e vero.

RAZ DEGAN, L’EX MODELLO RISCHIA DI ESSERE ELIMINATO (L'ISOLA DEI FAMOSI 2017, PUNTATA 4 APRILE) - Qualcosa all'Isola dei Famosi è cambiata. In questi giorni il vecchio Raz Degan ha lasciato il poso al nuovo, a quello che abbiamo avuto modo di conoscere dopo la visita di Paola Barale, la sua ex e adesso sua grande "amica". Un segnale di questo suo cambio di fatto l'abbiamo visto nel daytime di questa settimana: in controtendenza con quanto fatto finora, Raz ha insegnato a Giulio Base come pescare, un segreto che aveva tenuto gelosamente nascosto per risultare indispensabile ai naufraghi. Subito dopo ha preso uno scorpione e lo ha regalato a Simone con ironia e sarcasmo: Susinna ha deciso di tenerselo come ricordo, sfidandolo a viso aperto

