SERALE AMICI 2017/ Ed. 16, anticipazioni 8 aprile: Oliviero eliminato provvisorio, ma poi tocca a Vittoria

la giuria di Amici 16

SERALE AMICI 2017 ED. 16, ANTICIPAZIONI 8 APRILE: OLIVIERO ELIMINATO PROVVISORIO, MA ALLA FINE È VITTORIA A DOVER ANDARSENE - Nei giorni scorsi è stata registrata la terza puntata del serale di Amici 16, quella che verrà trasmessa sabato prossimo su Canale 5. Come è trapelato dalle indiscrezioni sappiamo che l’eliminata è Vittoria, ma come si è svolta la gara? La puntata è iniziata con la prima prova che ha visto Sebastian scontrarsi con Federica e portare a casa il punto. È stata poi la volta della prova giudice di Daniele Liotti, che ha visto sfidarsi Mike e Thomas contro Cosimo. Anche questa volta il punto è andato ai bianchi. Nella terza prova di Marco Bocci, giudice speciale, Sebastian ha affrontato Andreas, mentre nella quarta prova giudice, quella di Ermal Meta, Mike e Riccardo si sono misurati con “Ogni volta” di Vasco Rossi, e il punto è andato a Riccardo. La quinta prova è stata invece vinta da Vittoria nella corale dei Bianchi contro di lei, determinando la vittoria dei Blu nella prima manche e mettendo così in pericolo Oliviero, in quanto primo eliminato provvisorio. La seconda manche è iniziata con un’altra vittoria dei Blu nella sfida tra Federica e Sebastian. I bianchi hanno poi recuperato nella seconda prova con Shady contro Andreas. Nella terza Cosimo ha affrontato Shady su “Questo sono io”. La quarta prova è stata conquistata dai bianchi nella sfida tra Riccardo e Mike. Un altro punto ai bianchi è stato l’esito dello scontro tra Thomas e Riccardo e questo ha fatto vincere la partita ai bianchi. Il ballottaggio tra Oliviero e Vittoria ha poi determinato l’eliminazione di quest’ultima.

