SFOOTING/ Con i cerotti al bacon non avere peli sulla lingua sarà un vero piacere!

Noi, che pure non siamo di primo pelo, eravamo fermi alle fette di salame sugli occhi: immaginate il nostro stupore al cospetto di una notizia che ha l'aria di avere definitivamente messo nel sacco il nostro buon senso. Alla stregua di due insaccati! Gironzolando nella rete ci siamo imbattuti in questo stranissimo prodotto, che a stento si immagina a ben definire: i cerotti al bacon. A che diavolo serviranno? A essere apposti su ferite provocate da scottature da grigliata? O più semplicemente coadiuvanti alla rimozione dei peli sulla lingua, con il retrogusto del bacon che rende meno dolorosa l'estirpazione delle finissime setole metaforicamente conficcate nell'organo principe della cavità orale? Mistero, sul quale abbiamo però voluto indagare.

Per aiutarci nell'ingrato compito siamo andati a riscovare il mitico Tarcisio Ficosecco. Ve lo ricordate? Di lui e della sua omonima azienda vi avevamo già parlato a suo tempo. Tarcisio Ficosecco - per i più semplicemente Cisio, a motivo di una serie di ricorsi presso il Tar, avvenuti all'inizio della sua avventura imprenditoriale - è il fondatore della Ficosecco, azienda attiva nel mercato dell'helpful-useless (sarebbe, nel linguaggio internazionale dell'e-commerce, l'equivalente del nostro utile-futile). Compulsando - termine che indica la spasmodica ricerca online dovuta allo sfrenato desiderio dell'acquisto compulsivo, patologia che molti mariti diagnosticano alle proprie consorti con facilità, soprattutto se accompagnate in un centro commerciale - lo sterminato catalogo (una chilata che le Pagine Gialle gli fanno un baffo) della Ficosecco, salta subito all'occhio la linea "Sani&Buoni, prodotti sanitari fatti con gusto", dove il termine gusto, non indica, come in molti sarebbero indotti a credere, il raffinato design, quanto proprio il sapore genuino e la bontà stuzzicante racchiusa in una nuova e inesplorata estetica. "Molti magari ci avranno pensato - ci ha rivelato al telefono il Cisio -, io invece l'ho semplicemente realizzata!".

Complimenti, signor Ficosecco, per la sua linea Sani&Buoni. Come le è venuta l'idea?

Semplice. Uno dei principali problemi della sanità è lo smaltimento dell'usato: cerotti, bende, garze, siringhe, camici eccetera eccetera. E chi più ne ha più ne metta (di camici, intendo: così io ci guadagno di più!). Un'operazione costosa, con tanti sprechi. E allora, per riciclare tutto questo bendidìo mi son detto: perché non unire il futile con l'utile? Perché non mettere a dieta gli sciali? Perché non rendere il degradabile commestibile? Detto, fatto.

Da qui all'idea dei cerotti al bacon, il passo è stato breve, dunque...

Pensate che questi cerotti sono tra i nostri prodotti meno evoluti…

Davvero? E come può stuzzicare la fantasia e il palato dei nostri lettori pazienti (non nel senso di remissivi, ma in quanto affetti da una malattia)?

Per i più piccoli proponiamo il cotone idrofilo allo zucchero filato. Basta pischelli frignanti a ogni piccola ferita da medicare. Un fiocco della nostra "dolcissima bambagia" e addio alle lacrime. Così che ogni bambino possa poi leccarsi le proprie ferite a piacer suo.

Molto interessante. Continui pure…

Potrei parlarvi anche delle bende all'emmental, che grazie ai buchi consentono alla pelle di respirare nonostante eventuali fasciature strette; oppure del collirio alla cipolla, adatto per chi ha finito le lacrime e non ha più nemmeno gli occhi per piangere; o ancora, delle siringhe con speciali aghi di pino mugo.

Pino mugo? E che albero è?

È un cespuglio aghiforme sempreverde, che cresce in boschi a cui si dà il nome di "mugheti". Gli aghi verdi del mugo contengono un olio essenziale, il mugolio. Durante l'iniezione, questa sostanza provoca nel paziente esattamente un mugolio, che altro non è che un eccitante compiacimento.

Quali ulteriori novità dobbiamo attenderci?

Più che dell'imminente arrivo sul mercato della garza ladra, che sono sicuro andrà letteralmente a ruba in studi medici e ospedali, preferisco anticiparvi la notizia che è in fase di ultimazione una "Linea Placebo Sani&Buoni": presto dovrebbe vedere la luce una supposta (che per l'uso che se ne fa, di luce ne prende ben poca), con vago sentore di culatello, che ho voluto chiamare Lassù, un semplice abbreviativo dell'espressione La Supposta. Il lancio avverrà in grande stile, con uno slogan pubblicitario che dovrebbe suonare così: supponendo che la assumiate, è supposto che faccia bene!

