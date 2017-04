Simone Susinna

SIMONE SUSINNA, IL PRIMO SEMIFINALISTA DEVE EVITARE LA NOMINATION (L’ISOLA DEI FAMOSI 2017, PUNTATA 4 APRILE) Simone Susinna è il primo semifinalista a L'Isola dei famosi 2017 ed è lanciatissimo verso la finale del reality di Canale 5. Si tratta di un privilegio che ha conquistato dopo aver battuto gli altri naufraghi nella prova fisica e aver sconfitto anche Giulio Base nel test dell'Uomo Vitruviano. I due erano su una piattaforma di legno che si inclinava e dovevano rimanere in equilibrio per il maggior tempo possibile: Simone ha battuto il tempo record di Malena e sconfitto Giulio, conquistando così la semifinale. Subito dopo c'è stata la prova per il titolo di leader della settimana: in questo caso Giulio e Simone erano legati a delle corde elastiche e dovevano raggiungere di corsa il totem per prendere il contenuto e riportarlo alla base. La prova è stata assegnata a entrambi che dunque sono leader della settimana, ma Giulio è in nomination, quindi il titolo vero e proprio spetta a Simone, sempre più lanciato verso la vittoria.

SIMONE SUSINNA, IL PRIMO SEMIFINALISTA DEVE EVITARE LA NOMINATION (L’ISOLA DEI FAMOSI 2017, PUNTATA 4 APRILE) - Simone Susinna è già in semifinale in questa Isola dei Famosi 2017 ed è anche il leader di questa settimana. Dunque, con ormai un piede nella finale dell'edizione di quest'anno, il bellissimo modello dovrà semplicemente fare in modo di evitare di finire in nomination. Tutto dipenderà dall'eliminazione di oggi: a rischiare di tornare a casa ci sono Raz Degan e Giulio Base, due concorrenti forti che Simone farebbe bene a temere. Chiunque dovrà lasciare la Palapa, farà un favore a Susinna. Ormai dopo oltre sessanta giorni di permanenza sull'isola, Simone sa come dribblare gli ostacoli e come comportarsi per ingraziarsi il favore dei compagni di avventura e conquistare il voto dei telespettatori, specialmente il pubblico femminile. Riuscirà Simone a evitare di finire in nomination?

