STASERA IN TV / Oggi, programmi Mediaset: Isola dei famosi e La fabbrica di cioccolato (martedì 4 aprile 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 4 APRILE 2017 - Variegata la programmazione Mediaset per martedì 4 aprile 2017. Su Canale 5 il programma più atteso, infatti, andrà in onda la semifinale del reality "L'isola dei Famosi" e a seguire il programma x-style. Su Italia 1 sarà trasmesso il film "La fabbrica di cioccolato" dopo il film "Constantine". Su Rete 4 ancora film con "Qualcosa di cui sparlare" seguito dal programma Piccole luci. Su La 5 sarà trasmesso il film "Le fate ignoranti". Su Mediaset Extra viene riproposta la serie "Solo per amore". Iris per la serata propone il film "La tortura della freccia". Italia 2 trasmette il film "2 cavalieri a Londra". Su Top crime, invece, la serie tv The mentalist. Boing propone invece Io Sono Franky R.

Il programma più visto sarà senz'altro la semifinale del reality show, l' ''Isola dei famosi'' condotto da Alessia Marcuzzi, in onda su Canale 5. Stasera sapremo chi sarà a conquistare l’ingresso alla finale del programma in onda mercoledì 12 aprile. Sapremo anche chi tra i nominati Giulio Base e Raz Degan, dovrà abbandonare. L’eliminato dal televoto potrà anche partecipare al ballottaggio con Eva e Moreno, uno di loro entrerà poi di diritto in finale. Dopo l'isola le soft news del rotocalco rosa x-style. Su Italia 1 il film con Jhonny Depp "La fabbrica di cioccolato" per la regia di Tim Burton, un film che è già un cult. A seguire il film "Constantine" ispirato ai fumetti editi da DC Comics. Un classico della commedia su Rete 4 con "Qualcosa di cui sparlare" il film con Julia Roberts e Dennis Quaid. A seguire ''Piccole luci'', il nuovo programma documentario, condotto da Silvia Salemi basato sulle storie forti di gente comune. "Le fate ignoranti" su La 5, il celebre film di Ferzan Ozpetek che narra l'incontro di una vedova con l'uomo che era l'amante di suo marito. Mediaset Extra ripropone la serie "Solo per amore", una famiglia perfetta sconvolta dai segreti del passato con Antonia Liskova e Massimo Poggio. Su Iris "La tortura della freccia", un western in chiave romantica che si svolge tra sioux e squaw. Italia 2 diverte con "2 cavalieri a Londra" il film con Jackie Chan e Owen Wilson. Su Top Crime l'episodio "Fragole con panna", il finale della terza stagione di ''The mentalist'' con confronto "finale" tra Patrick Jane e il serial killer Red John. A seguire sarà trasmesso il primo episodio della quarta stagione. ''Io sono Franky R'' è la serie per teen ager trasmessa stasera da Boing.

PROGRAMMAZIONE DI QUESTA SERA - MEDIASET

CANALE 5

Ore 21.10 L'Isola dei Famosi, reality show

Ore 01.00 x-style 17, soft news

ITALIA 1

Ore 21.10 La fabbrica di Cioccolato, film

Ore 23.30 Constantine, film

RETE 4

Ore 21.15 Qualcosa di cui sparlare, film

Ore 23.26 Piccole luci, documentario

LA 5

Ore 21.10 Le fate ignoranti, film

MEDIASET EXTRA

Ore 21.15 Solo per amore, fiction

IRIS

Ore 21.00 La tortura della freccia, film

ITALIA 2

Ore 21.10 2 cavalieri a Londra, film

TOP CRIME

Ore 21.10 The mentalist, serie tv

BOING

Ore 21.20 Io sono Franky R, serie tv

