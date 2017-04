STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Tim Cup - Coppa Italia 2016/17 e Rai dire Niùs (oggi, 4 aprile 2017)

programmi tv rai

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 4 APRILE 2017. Per la prima serata di oggi, martedì 4 aprile 2017, ampia scelta di programmi sulle reti Rai che si distinguono soprattutto con la partita in diretta su Rai 1 della Tim Cup - Coppa Italia 2016/17. Rai 2 invece propone Rai Dire Niùs e poi di Made in Sud che subito dopo manda in onda il film Mozzarella Stories. Su Rai 3 andrà in onda #cartabianca che a mezzanotte darà la linea al telegiornale della notte mentre Rai 4 in manda in onda un programma di varietà, Rai 5 e Rai Movie manderanno in onda due film uno dal genere drammatico e l'altro di guerra, Rai Premium invece si ocuperà diuna mini serie. Il programma che sarà probabilmente più seguito pensiamo sia la diretta sportiva di Rai 1. Ma vediamo il dettaglio della serata Rai.

Su Rai 1 andrà in onda in diretta, la partita valida per la Tim Cup - Coppa Italia stagione 2016/17. Ci sarà infatti la semifinale di ritorno Roma - Lazio, a seguire Porta a Porta. Per chi non segue il calcio la serata comica di Rai 2 si apre con il ritorno in tv della Gialappa's Band. Rai dire Niùs è in onda dal lunedì al venerdì alle 21.00. Situazioni imprevedibili e sketch in compagnia di un finto giornalista che è Michele Foresta e di una vera giornalista come Mia Ceran. A seguire Made in Sud, lo show che presenta la carrellata di comici rigorosamente "terroni" è presentato in questa nuova edizione da Gigi D’Alessio, con le veterane Fatima Trotta ed Elisabetta Gregoraci. Su Rai 3 spazio all'attualità e alla cronaca con #cartabianca, Bianca Berlinguer nel suo nuovo programma racconta l'attualità. Ogni settimana un tema di approfondimento con un personaggio politico o dello spettacolo. Su Rai 4 riproposto un vecchio successo Non stop, il programma che andò in onda dal 1977 al 1979. Lo show senza conduttore che portò alla ribalta numerosi artisti oggi famosi. Su Rai 5 il film drammatico No-I giorni dell'arcobaleno. Ambientato nel Cile del 1988, governato da Pinochet. In onda su Rai Movie il film drammatico tratto dai diari di Betty Jeffrey, Paradise road che narra la storia di sopravvivenza di alcune donne fatte prigioniere a Sumatra dai soldati giapponesi, durante la Seconda Guerra Mondiale. Su Rai Premium il film Una sera d'ottobre, una storia drammatica con lieto fine, adatto a chi vuol vedere l'amore trionfare.

