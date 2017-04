STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Hell's Kitchen USA e Vikings (martedì, 4 aprile 2017)

programmi tv sky

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 4 APRILE 2017. Per la prima serata di oggi, martedì 4 aprile 2017, il palinsesto della tv satellitare Sky, propone molti appuntamenti tra cui quello con il grande calcio con la serie B e la Premier, il ritorno di Fiorello a Sky Uno con l'Edicola Fiore, programma molto seguito in tutta Italia che farà da apertura alla prima serata vera e propria e con Sky Cinema David di Donatello, con la prima tv di The Walk di Robert Zemeckis in prima serata. Grande attesa anche per il ritorno in prima serata di Hell's Kitchen USA, che seguirà all'Edicola Fiore proponendo il ritorno dello chef più famoso della televisione, ovvero Gordon Ramsay. Ma vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Sky.

Iniziano proprio da Sky Uno, il canale numero 108 del decoder. Hell's Kitchen USA torna in prima serata con l'appuntamento settimanale, che prevede nella fattispecie due episodi dalla 15esima stagione del programma. Lo Chef Gordon Ramsay sarà nuovamente il rigido giudice delle prove di cucina affidate a due gruppi di aspiranti cuochi. Lo scopo finale è decretare un unico vincitore del programma, ovvero l'aspirante chef che avrà dato prova di avere maggiori qualità dinanzi al giudizio severo di Ramsay. Ma anche in questa stagione non sarà facile per i 20 concorrenti statunitensi, che oltre alle prove prettamente tecniche dovranno superare lo stress e le prove psicologiche somministrate dallo stesso chef. Su Sky Atlantic andranno in onda in prima serata due episodi dalla terza stagione di Vikings, che giunge proprio in questa occasione al suo finale di stagione. Vikings è una serie tv canadese creata da Michael Hirst ed ambientata in Scandinavia nel IX Secolo. Il protagonista principale di questa serie tv è il guerriero vichingo Ragnarr Loobrok, una figura semi-leggendaria vissuta in Scandinavia in quell'epoca e che avrebbe segnato la storia del popolo vichingo e di quella zona dell'Europa. Solcando i mari del Nord Europa ed i vasti territori selvaggi della zona, il guerriero vichingo è costantemente alla conquista di nuovi territori. Su Sky Fox andrà in onda in prima serata un episodio dalla seconda stagione di Quantico, la serie tv esclusiva di Sky che ha appassionato il pubblico in Italia. Quantico è il nome di una base di addestramento realmente esistente negli Stati Uniti, in cui un gruppo di reclute dell'FBi deve compiere la propria formazione prima di iniziare ad operare. Nella serie tv, ideata da Joshua Safran, fra le numerose reclute si cela, però, un attentatore che ha in mente un piano per un nuovo 11 settembre... Su Fox Life andrà in onda Younger, con due episodi presi direttamente dalla seconda stagione. Younger è una sitcom creata nel 2014 da Darren Star, già produttore in Sex & The City, e basata su un romanzo scritto da Pamela Redmond Satran. La protagonista principale è Liza, madre quarantenne in cerca di un lavoro e che vive ormai disillusa e stanca della monotonia. Per questo motivo decide di iniziare a mentire sulla sua età e di iniziare a vivere come se avesse 15 anni in meno. Nel cast figurano Sutton Foster, Nico Tortorella e anche Hilary Duff, al suo ritorno in tv. Su Fox Crime ci sono in programma due episodi dalla 20esima stagione di Law & Order. La celeberrima serie tv statunitense torna su Sky con la stagione numero 20, in cui gli investigatori principali sono interpretati da Jeremy Sisto e Anthony Anderson. Su Sky Cinema 1 verrà trasmesso dalle ore 21:15 il film Remember. Si tratta di un thriller del 2015 con Christopher Plummer e Bruno Ganz e diretto da Atom Egoyan. Il protagonista è un anziano ebreo che vive in un ospizio e che soffre di alcuni problemi di demenza. Su Sky Cinema Hits, per l'occasione Sky Cinema David di Donatello, c'è il film The Walk con Robert Zemeckis. Si tratta di una pellicola del 2015 diretta da Robert Zemeckis con Joseph Gordon-Levitt nei panni del famoso funambolo francese Philippe Petit, autore della traversata delle Torri Gemelle nel 1974. Su Sky Cinema Family spazio a Ruby Red, un film tedesco del 2013 incentrato sulle vicende dell'adolescente Gwendolyn Shepherd, mentre su Sky Cinema Passion c'è Single ma non troppo, film del 2016 con protagonista Dakota Johnson e Rebel Wilson. Chiude il palinsesto cinematografico su Sky Max il film fanta-scientifico Iron Sky, una produzione internazionale diretta daTimo Vuorensola ambientato nel 2018 incentrato sulla storia di alcuni nazisti rifugiatisi sulla Luna al termine della II Guerra Mondiale.

