STEFANO BETTARINI/Il suo addio al reality (Isola dei Famosi, 4 aprile)

STEFANO BETTARINI, L'ADDIO IN UN VIDEO (ISOLA DEI FAMOSI, 4 APRILE) - Manca poco alla semifinale dell'Isola dei Famosi e uno dei personaggi centrali di questa edizione ha voluto salutare a modo suo il programma che gli ha dato tanto. E' Stefano Bettarini, che dopo essere stato concorrente all'edizione vip del Grande Fratello, è stato arruolato come conduttore del reality estremo più famoso della tv. Dopo due mesi e mezzo di permanenza in Honduras, Bettarini si prepara a lasciare il luogo che gli ha trasmesso tanto. Infatti, è stato un periodo molto intenso e dopo la diretta, lui e i naufraghi lasceranno la location caraibica per approdare a Milano dove si giocherà la finalissima che decreterà il vincitore. Bettarini ha sempre rivelato come gli mancassero i figli (avuti da Simona Ventura) e ora potrà finalmente riabbracciarli anche se il periodo trascorso sull'isola è stato molto importante per lui. Così, ha pubblicato un video selfie su Instagram di addio, quasi a voler immortalare per sempre un momento denso di emozioni. D'altrocanto, questa è stata un'esperienza televisiva importante per Stefano Bettarini, affrontata non senza polemiche.

STEFANO BETTARINI, LA BATTUTA INAPPROPRIATA A MALENA (ISOLA DEI FAMOSI, 4 APRILE) - Durante l'ultima diretta dell'Isola dei Famosi, Stefano Bettarini si è reso protagonista di un momento imbarazzante e inappropriato che ha dimostrato come durante il Grande Fratello non abbia imparato la lezione e cioè a trattare le donne col rispetto che meritano. La prova ricompensa della settimana prevedeva, infatti, che i naufraghi bendati dovessero svolgere un percorso e questi hanno scelto che a guidarli fosse Malena. Stefano Bettarini, a questo punto, ha detto che Malena "è la migliore nelle posizioni e sarebbe stata la più brava a guidare", facendo riferimento al lavoro della donna. La stessa Malena ha ironizzato su questo ma non è la prima volta che Bettarini compie una gaffe. In una delle prime puntate, durante le nomination, ha pronunciato una frase che ha raggelato il pubblico il studio e che appartiene all'ex moglie Simona Ventura: "a chi tocca nun se ngrugna". E, durante il daytime, le papere di Stefano Bettarini sono diventate incalcolabili.

STEFANO BETTARINI, LA VERITA' SULLA FINE DEL RAPPORTO CON LA MELLO (ISOLA DEI FAMOSI, 4 APRILE) - Stefano Bettarini non si è fatto mancare proprio nulla durante questa sua partecipazione come inviato all'Isola dei Famosi. Infatti, l'ex calciatore ha avuto anche un flirt con la modella Dayane Mello, esploso in una vera e propria passione che è venuta scemando quasi subito. La Mello ha rilasciato diverse dichiarazioni su come Bettarini fosse un po' possessivo nel modo di gestire il rapporto ma proprio nelle ultime ore si è diffusa una notizia che lascerebbe intendere come la verità sia da un'altra parte. A impedire il lieto fine per la storia tra Stefano e Dayane ci sarebbe un terzo incomodo. Novella 2000 afferma come dietro la fine della storia ci sia Mimmo Gravino, un imprenditore che avrebbe fatto girare la testa alla donna e che conta tra le sue conquiste altri personaggi illustri dello showbiz come Francesca Fioretti e Guandalina Canessa.

