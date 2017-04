STEFANO DE MARTINO / News: il ballerino è davvero single? (Oggi, 4 aprile 2017)

Stefano De Martino

STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL BALLERINO E’ DAVVERO ANCORA SINGLE? – Mentre Belen Rodriguez continua a godersi il suo amore con Andrea Iannone con il quale è sempre più felice, Stefano De Martino continua ad essere ufficialmente single. Nonostante i numerosi flirt che gli sono stati affibbiati, ultimo quello con Elena D’Amario che, però, ha ribadito di essere semplicemente una sua amica, Stefano De Martino, da quando si è separato da Belen Rodriguez, non è più apparso ufficialmente in pubblico con una ragazza. I rumors sulla sua vita privata continuano ma il ballerino continua a non sbottonarsi preferendo concentrarsi sul lavoro. Stefano, infatti, attualmente è impegnato nel serale di Amici 16 e a breve tornerà ad essere protagonista del programma di Simona Ventura, Selfie – Le cose cambiano dove dividerà la scena proprio con Belen Rodriguez, volta come ospite fisso da Super Simo. Nessuna voglia, dunque, di tornare a far parlare di sé per il gossip. Dopo essere stato per anni il marito di Belen, ora il ballerino vuole apparire sui giornali come Stefano De Martino. Al momento ci sta riuscendo ma fino a quando resterà lontano dalle donne?

© Riproduzione Riservata.