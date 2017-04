Sorelle, fiction/ Aticipazioni penultima puntata 6 aprile e news: Elena è morta davvero?

Sorelle, fiction Rai 1

SORELLE, ANTICIPAZIONI E NEWS PUNTATA 6 APRILE: ELENA E' MORTA DAVVERO? - Sorelle, la fiction di Rai 1 che ha raggiunto ascolti davvero ragguardevoli in questa prima stagione, tornerà giovedì 6 aprile per la penultima puntata. Sono tanti gli interrogativi ancora in sospeso e che potrebbero venire al pettine proprio in questi due ultimi imperdibili appuntamenti. Uno dei dubbi principali riguarda le sorti di Elena, interpretata dall'attrice Ana Caterina Morariu. Chi è stato ad ucciderla? Il marito Roberto o Nicola? E soprattutto, Elena è morta davvero? Le aspettative la curiosità è molto alta, come riportano i numerosi commenti pubblicati dai fan nelle varie fanpages dedicate al programma: il mix di buoni sentimenti ma anche di desiderio di rivalsa e di una buona dose di mistero continuano a convincere i telespettatori, che in una sola serie ritrovano tutto ciò di cui avevano bisogno a partire da attrici famose e amate quali Anna Valle e Loretta Goggi. A confermare questa soddisfazione, arrivano i numerosi post soddisfatti e soprattutto i desideri di assistere fra qualche mese ad una nuova e avvincente seconda stagione: la Rai darà ascolto a queste richieste?

